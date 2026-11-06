i Lola Weippert teilt ihre Gesundheitssorgen offen mit ihren Fans. Instagram/lolaweippert "Muss darüber schlafen" Lola Weippert: Tumor in ihrer Brust ist gewachsen Nach der Kontrolluntersuchung gibt es für Lola Weippert keine guten Nachrichten. Jetzt muss die Moderatorin eine wichtige Entscheidung treffen. Von Heute Entertainment 06.11.2026, 13:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sorge um Lola Weippert (30): Der Tumor in ihrer rechten Brust ist größer geworden. Das hat eine Kontrolluntersuchung bei ihrer Frauenärztin ergeben. In ihrer Instagram-Story teilte die "Temptation Island"-Moderatorin dazu eine Aufnahme vom Ultraschall: "Der neue Tumor in meiner rechten Brust ist gewachsen."

Erst vor wenigen Wochen hatte Weippert öffentlich gemacht, dass in ihrer rechten Brust ein Knoten entdeckt wurde. Eigentlich hatte sie gehofft, nach dem neuen Termin beruhigter zu sein. Ob der Tumor gut- oder bösartig ist, steht noch nicht fest.

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"Muss erstmal darüber schlafen"

Jetzt hat sie zwei Möglichkeiten: Entweder lässt sie eine Biopsie machen, also eine Gewebeprobe entnehmen, und bekommt so schneller Gewissheit. Oder sie wartet sechs Monate ab und lässt den Knoten dann erneut per Ultraschall kontrollieren. In der Story ist auch ein Teil des Gesprächs mit der Ärztin zu hören: Die Biopsie selbst tue nur kurz weh, für viele sei aber die Zeit des Wartens auf das Ergebnis viel belastender.

Entschieden hat sich Weippert noch nicht. "Ich muss erstmal darüber schlafen und nachdenken", schreibt sie.

Ganz neu ist die Situation für sie nicht. Bereits 2024 war in ihrer linken Brust ein Tumor gefunden worden. "Der Tumor in meiner linken Brust ist gutartig. Es wurde eine Biopsie gemacht, da er gewachsen ist", hatte sie damals erklärt.