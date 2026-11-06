i Die Kandidaten der vierten Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany". Joyn/Nadine Rupp/Markus Hertrich Steckt Verurteilung dahinter? "Forsthaus Rampensau" plötzlich auf 2027 verschoben Heute hätte die neue Staffel mit Claudia Obert und Co. starten sollen. Doch Joyn zieht kurzfristig die Notbremse. Von Heute Entertainment 06.11.2026, 10:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bittere Nachricht für alle Trash-TV-Fans: Die vierte Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" startet nicht wie geplant. Eigentlich hätte es am Freitag mit einer Doppelfolge losgehen sollen, auf Joyn um Mitternacht, auf sixx zur Primetime. Doch Joyn hat den Start buchstäblich in letzter Minute ins kommende Jahr verschoben.

"Sehr kurzfristig müssen wir leider die Ausstrahlung unseres Reality-Programms 'Forsthaus Rampensau Germany' ins Jahr 2027 verschieben", teilten Streamingdienst und Sender auf Instagram mit. "Wie alle #ForsthausRampensau-Fans haben wir uns sehr auf den Start gefreut. Aber wir können aus produktionstechnischen Gründen leider nicht wie geplant ausstrahlen."

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Rätselraten um den Grund

Was genau hinter diesen "produktionstechnischen Gründen" steckt, verraten die Verantwortlichen nicht. Auch einen neuen Starttermin gibt es noch nicht. Die Absage überrascht umso mehr, weil noch wenige Tage zuvor kräftig für die Staffel geworben wurde. Insgesamt 22 Folgen waren geplant, unter anderem mit Claudia Obert und Theresia Fischer.

Im Netz bringen manche Fans die Verschiebung mit Yasin Mohamed in Verbindung. Der Reality-Star war erst am Mittwoch wegen Vergewaltigung schuldig gesprochen worden, das Gericht verhängte eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten. Teil der neuen Staffel ist Yasin zwar nicht. Dass die Show nur einen Tag nach dem Urteil auf Eis gelegt wird, lässt viele aber stutzig werden.

Bekannt ist: Forsthaus-Kandidat Gigi Birofio ist eng mit Yasin befreundet. Als die Vorwürfe öffentlich wurden, stellte er sich demonstrativ hinter ihn und erklärte, er glaube an seine Unschuld. Dafür erntete Gigi im Netz heftige Kritik, viele hätten sich von ihm mehr Abstand gewünscht.

Ob das Urteil und Gigis Nähe zu Yasin tatsächlich etwas mit der Verschiebung zu tun haben, ist bislang reine Spekulation.