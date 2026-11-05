i Nach seinem schweren Kokain-Rückfall meldet sich Rapper Haftbefehl erstmals wieder bei seinen Fans. Haftbefehl/ Instagram Rapper meldet sich zurück Haftbefehl nach Kokain-Rückfall kaum wiederzuerkennen Nach seinem schweren Kokain-Rückfall meldet sich Rapper Haftbefehl erstmals wieder bei seinen Fans. Ein neues Foto zeigt ihn mit Verband an der Nase. Von Newsdesk Heute 05.11.2026, 19:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einem neuen Foto auf Instagram sorgt Rapper Haftbefehl (40) für Aufsehen. Nach seinem schweren Kokain-Rückfall und einem Klinikaufenthalt zeigt sich der Musiker erstmals wieder selbst in der Öffentlichkeit. Auf dem Bild sitzt der 40-Jährige im Trainingsanzug in einem schwarzen Sessel, seine Nase ist weiterhin verbunden.

Nachdem er zuvor sämtliche Beiträge von seinem Profil entfernt hatte, meldet sich Aykut Anhan, so sein bürgerlicher Name, nun bei seinen 1,2 Millionen Followern zurück. Dazu schreibt er: "An alle, die mich lieben: Ich liebe euch. An alle, die mich hassen: Euch liebe ich mehr." Viele Fans wünschen ihm daraufhin gute Besserung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Kokainkonsum zerstörte Nasengewebe

Der Verband soll mögliche Blutungen nach Untersuchungen auffangen. Laut "Bild" wurde Haftbefehls Nase in den vergangenen Monaten mehrfach rekonstruiert. Der jahrelange Drogenkonsum hatte das Gewebe massiv geschädigt. Auch die operierte Nase soll durch den erneuten Kokainkonsum wieder in Mitleidenschaft gezogen worden sein.

Mitte Oktober musste der Rapper nach einem schweren Rückfall in einer Schweizer Klinik behandelt werden. Zeitweise lag er im künstlichen Koma und wurde künstlich beatmet. Seine Familie fürchtete um sein Leben. Nach einer weiteren Nasenoperation konnte er das Krankenhaus schließlich verlassen.

Konzerte weiterhin fraglich

Schon im Juni hatte Haftbefehl aus gesundheitlichen Gründen eine Bühnenpause eingelegt. Im Oktober folgten Konzertabsagen in Düsseldorf und Berlin. Sein Manager kündigte einen längeren Rückzug aus der Öffentlichkeit an. Wann der 40-Jährige wieder auftreten wird, bleibt offen.