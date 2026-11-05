i Russell Brand bei der Ankunft am Southwark Crown Court in London. Reuters/Jack Taylor Urteil in London Russell Brand wegen Vergewaltigung schuldig gesprochen Nach vier Wochen Prozess hat eine Jury in London entschieden. Für Russell Brand gibt es in mehreren Punkten einen Schuldspruch. Von Heute Entertainment 05.11.2026, 15:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schuldspruch für Russell Brand (51)! Eine Jury am Southwark Crown Court in London hat den britischen Schauspieler am Donnerstag wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe verurteilt. Nach einem vierwöchigen Prozess befanden ihn die Geschworenen in einem Fall der Vergewaltigung und in drei Fällen der sexuellen Nötigung für schuldig.

Insgesamt waren sieben Anklagepunkte gegen Brand verhandelt worden, die Vorwürfe stammten von sechs Frauen. In zwei weiteren Vergewaltigungsfällen und beim Vorwurf eines versuchten sexuellen Übergriffs sprach ihn die Jury frei. Der Richter hatte für alle Punkte ein einstimmiges Urteil verlangt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Laut britischen Medien wurde Brand unter anderem schuldig gesprochen, 2009 nach einem Auftritt im Londoner Hammersmith Apollo einen 21-jährigen Fan vergewaltigt zu haben. Außerdem soll er eine Mitarbeiterin eines Radiosenders sowie eine TV-Mitarbeiterin sexuell bedrängt haben. Die Frauen blieben während des gesamten Prozesses anonym.

Brand hatte alle Vorwürfe stets bestritten. Im Zeugenstand sagte er: "Ich weiß, was 'Nein' bedeutet." Einvernehmlichkeit sei für ihn grundlegend. Kurz bevor die Urteile verlesen wurden, wandte er sich an seine Ehefrau Laura Gallacher, die ihn jeden Tag zum Gericht begleitet hatte: "Laura, ich liebe dich."

Ins Rollen gekommen war der Fall 2023, als die britische "Times", "Sunday Times" und der Sender Channel 4 eine gemeinsame Recherche mit schweren Vorwürfen gegen Brand veröffentlichten. Das Strafmaß soll laut Berichten am kommenden Montag verkündet werden.