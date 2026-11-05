i Edda Pilz lässt sich die Nase machen Instagram; Tikok "Wieder gelogen" Sie wollte aufhören! Edda Pilz plant nächste Beauty-OP Eigentlich wollte Edda Pilz mit Beauty-OPs Schluss machen. Doch jetzt überrascht die 25-Jährige ihre Fans mit einem ehrlichen Geständnis. Von Heute Entertainment 05.11.2026, 12:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst schwor sie Schönheitsoperationen ab, jetzt folgt die Kehrtwende! Reality-Star Edda Pilz (25) will sich erneut unters Messer legen. Auf Instagram verrät die Blondine, dass sie sich bereits in wenigen Tagen zum zweiten Mal die Nase operieren lassen möchte.

Dabei hatte sie in der Vergangenheit noch offen darüber gesprochen, ihre bisherigen Beauty-Eingriffe zu bereuen. Nun gesteht sie ihren Followern: "Ich habe wieder gelogen." Es sei eines der ehrlichsten Videos, die sie jemals veröffentlicht habe.

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Reality-Star ist mit ihrem Aussehen unzufrieden

Medizinisch notwendig ist der Eingriff laut Edda nicht. Auch Probleme beim Atmen habe sie keine. Vielmehr sei sie mit dem Ergebnis ihrer ersten Nasenoperation, die bereits einige Jahre zurückliegt, unzufrieden.

Dass andere Menschen ihre Nase schön finden, sei ihr durchaus bewusst. Doch ihr eigenes Spiegelbild nehme sie anders wahr. "Meine Selbstwahrnehmung ist nämlich komplett verzerrt", gesteht die 25-Jährige.

Sie versuche, ihre Unsicherheiten durch äußerliche Veränderungen auszugleichen, obwohl sie wisse, dass die eigentlichen Probleme tiefer liegen.

"Ich bin gar nicht so selbstbewusst"

Besonders überraschend: Obwohl sich Edda im Netz immer wieder für Selbstliebe und Akzeptanz einsetzt, kämpft sie selbst mit großen Selbstzweifeln. An manchen Tagen fühle sie sich überhaupt nicht hübsch.

Schon nach ihrer ersten Beauty-OP habe sie befürchtet, irgendwann nicht mehr mit den Eingriffen aufhören zu können. Mittlerweile wisse sie, dass eine äußerliche Veränderung nicht automatisch glücklich mache. Schließlich entdecke sie immer wieder neue Dinge an sich, die sie stören.