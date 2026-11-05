i Carsten Maschmeyer soll wieder verliebt sein. APA-Images / SZ-Photo / snapshot Nach Ehe-Aus mit Ferres Junges Model soll Carsten Maschmeyer glücklich machen Erst im August wurde das Liebes-Aus mit Veronica Ferres bekannt. Jetzt zeigt sich Carsten Maschmeyer mit einer neuen Frau an seiner Seite. Von Heute Entertainment 05.11.2026, 11:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neues Liebesglück für Carsten Maschmeyer (67)? Der Unternehmer und "Höhle der Löwen"-Investor wurde in Beverly Hills mit einer neuen Frau an seiner Seite gesehen. Laut Medienberichten handelt es sich um ein Model namens Anouchka.

Die Schönheit lebt in Cannes, spricht fließend Französisch und steht bei einer Pariser Modelagentur unter Vertrag. Auch für das internationale Modelabel Guess stand sie schon vor der Kamera. Auf Instagram zeigt sie gern ihr Jetset-Leben: Traumstrände, schicke Restaurants und Partys. Erst kürzlich war sie in Saint-Tropez unterwegs, mitten in der Region, die Maschmeyer seit Jahren als zweite Heimat schätzt.

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Getrennte Wege nach 17 Jahren

Bestätigt haben weder Maschmeyer noch Anouchka eine Beziehung bisher. Für den Unternehmer wäre es die erste neue Liebe nach dem Ende seiner Ehe mit Schauspielerin Veronica Ferres (61). Im August hatten die beiden nach mehr als 17 gemeinsamen Jahren überraschend ihre Trennung bekannt gegeben, geheiratet hatten sie 2014 in Nizza.

"Wir haben uns bereits vor längerer Zeit und in Freundschaft entschieden, in Zukunft getrennte Wege zu gehen", hieß es damals in einem gemeinsamen Statement. "Mit der Zeit ist aus unserer Liebe eine tiefe, vertrauensvolle Freundschaft entstanden."