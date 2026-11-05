i Rachel Apa ist nach einem Zusammenbruch beim New-York-Marathon gestorben. parkinson.org "Unfassbar" Läuferin (24) stirbt kurz vor Ziel des NYC-Marathons Rachel Apa lief für ihren verstorbenen Großvater. Rund drei Kilometer vor dem Ziel brach sie zusammen. Ihr Vater teilt ihre letzten Nachrichten. Von Heute Entertainment 05.11.2026, 12:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es war ihr allererster Marathon, und er endete tragisch. Rachel Apa (24) ist nach einem Zusammenbruch beim New-York-Marathon gestorben. Die junge Frau aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania kollabierte am Sonntag im Central Park, nur rund drei Kilometer vor der Ziellinie.

Ein Zuschauer begann sofort mit der Wiederbelebung, Sanitäter setzten einen Defibrillator ein. Apa wurde in kritischem Zustand ins Mount-Sinai-Spital gebracht, wo Ärzte über sechs Stunden um ihr Leben kämpften. Vergeblich.

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Laut ihrem Vater Steve Apa starb sie an einer Rhabdomyolyse. Dabei zerfällt Muskelgewebe, die freigesetzten Stoffe können lebenswichtige Organe wie die Nieren schwer schädigen. Vorerkrankungen hatte die ehemalige College-Hockeyspielerin laut ihrer Familie keine, sie hatte gezielt für das Rennen trainiert.

"Endspurt"

Die letzten Stunden ihres Lebens hat ihr Vater nun geschildert. Er verfolgte ihren Lauf von zuhause aus über eine App und schickte ihr bei jeder Meile eine aufmunternde Nachricht. Nach rund 29 Kilometern schrieb sie zurück: "Au", kurz darauf: "Au au". Bei Kilometer 37 tippte ihr Vater: "Endspurt." Darauf kam keine Antwort mehr. Wenig später bemerkte er, dass sich ihr Standort in der App nicht mehr bewegte. Ihre Mutter Michelle Apa hatte bei Kilometer 40 gewartet, um ihre Tochter anzufeuern. Steve Apa nennt das Geschehene "unfassbar".

Gelaufen war Rachel für einen guten Zweck: Sie sammelte Spenden für eine Parkinson-Stiftung, zu Ehren ihres Großvaters, der an der Krankheit gestorben war. Mehr als 55.000 Dollar sind inzwischen zusammengekommen.

Auch die Veranstalter zeigen sich erschüttert. "Wir sind tief traurig über Rachels Tod", heißt es in einer Stellungnahme. "Unsere Gedanken und unser aufrichtiges Mitgefühl gelten ihrer Familie, ihren Freunden und der gesamten Laufgemeinschaft."