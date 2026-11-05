i Mark Keller ist seit Jahren als Dr. Alexander Kahnweiler im "Bergdoktor" zu sehen. APA-Images / Starpix Es hagelt Kritik "Verwelkt": Bergdoktor-Star über Single-Frauen In einem Podcast spricht Mark Keller über Partnersuche und Ansprüche. Eine Formulierung sorgt im Netz für heftige Kritik. Von Heute Entertainment 05.11.2026, 15:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit diesen Worten hat sich Mark Keller (61) keine Freundinnen gemacht. Der Schauspieler, bekannt aus der ZDF-Serie "Der Bergdoktor", sorgt mit Aussagen über alleinstehende Frauen für Wirbel. Im Podcast "Beziehungsduell" sprach er mit Moderatorin Barbara Rynes über Liebe und Partnersuche.

Von Dating-Apps hält Keller wenig. Als Rynes erklärte, sie wolle einen Mann lieber im Alltag oder beim Fortgehen kennenlernen, meinte er nur: "Ja, dann darfst du aber nicht auf Tinder dein Date suchen." Und er legte nach: Sie stehe sich mit ihren Erwartungen selbst im Weg. "Weil du was Spezielles suchst." Viele Frauen hätten zu hohe Ansprüche: "Der muss das haben, der muss das haben und er muss das haben."

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"Bereuen es, wenn sie verwelkt sind"

Frauen, die keinen perfekten Mann finden, blieben laut Keller lieber allein, sie wollten einen "absoluten König oder Kaiser". Das könnten sie später bereuen: "Und später, wenn sie verwelkt sind, denken sie: 'Mann, eigentlich hatte ich damals schon einen ganz Guten, aber jetzt ist es so, ich habe halt keinen.'" Dann würden sie in die Kirche gehen und "anfangen, um einen Rosenkranz zu bitten".

Auf Rynes’ Frage, ob sie für ihn schon verwelkt aussehe, antwortete er: "Nein, aber in 20 Jahren wird das dann so sein." Vielleicht treffe sie dann ja noch einen "Gleichgesinnten, der dann seine Frau verloren hat".

Auf Instagram, wo ein Ausschnitt des Gesprächs kursiert, hagelt es dafür Kritik. "Wenn ein Mann sagt 'verwelkt', dann sagt das mehr über ihn aus als über Frauen", schreibt eine Userin. Eine andere kontert: "Lieber allein als so einen verwelkten Schlaumeier." Einige männliche User geben Keller aber auch recht: "Er hat es perfekt ausgedrückt."