i Papst Leo XIV. empfing Bob Dylan im Apostolischen Palast. Vatican Media Mit besonderem Geschenk Im Kapuzenpulli: Bob Dylan trifft Papst Leo XIV. Rosenkranz gegen Autobiografie: Bob Dylan war bei Papst Leo XIV. im Vatikan, und hatte ein besonderes Geschenk dabei. Von Heute Entertainment 05.11.2026, 14:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hoher Besuch im Vatikan! Papst Leo XIV. (71) hat am Mittwoch Musiklegende Bob Dylan (85) zu einer Privataudienz empfangen. Und wie es sich für den Rock-Rebellen gehört, kam er nicht im Anzug: Dylan erschien im Apostolischen Palast mit schwarzem Mantel, schwarzen Handschuhen und schwarzem Kapuzenpulli.

Laut dem Vatikan war das Treffen kurz und bestand aus einer Begrüßung und ein paar lockeren Worten. Dazu gab es Geschenke: Der Papst überreichte Dylan einen Rosenkranz, der Musiker revanchierte sich mit einem signierten Exemplar seiner Autobiografie "Chronicles: Volume One".

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Papst zitierte Dylan in seinem Buch

Ganz zufällig kam das Treffen nicht zustande. Papst Leo, der mit bürgerlichem Namen Robert Prevost heißt und in Chicago aufwuchs, ist mit Dylans Musik groß geworden. In seinem heuer erschienenen Buch über Frieden und Abrüstung zitierte er sogar aus einem unveröffentlichten Dylan-Song: "Go Away You Bomb", ein Protestlied gegen Atombomben aus dem Jahr 1963.

Eingefädelt hatte das Treffen ein Vatikan-Vertrauter, der zuvor auch Rocklegende Patti Smith (79) zum Papst gebracht hatte. Die Vatikanzeitung sprach übrigens ganz förmlich von einer Audienz für "Herrn Robert Allen Zimmerman", Dylans bürgerlichem Namen.

Für Dylan ist es nicht die erste Begegnung mit einem Kirchenoberhaupt. Bereits 1997 sang er beim Eucharistischen Kongress in Bologna vor Papst Johannes Paul II. und rund 300.000 Jugendlichen, unter anderem "Knockin’ on Heaven’s Door". Diesmal nutzte er eine Pause zwischen seinen Konzerten in Italien für den Abstecher in den Vatikan.