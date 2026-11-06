i Modeberater Kevin weiß genau, was er von einer Frau erwartet. YouTube "First Dates" "C bis E-Körbchen!": TV-Kandidat hat "große" Ansprüche Bei "First Dates" hat Kandidat Kevin ganz genaue Vorstellungen von seiner Traumfrau. Mit seinen Aussagen kommt der 27-Jährige gar nicht gut an. Von Heute Entertainment 06.11.2026, 14:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei "First Dates" wird normalerweise nach der großen Liebe gesucht. Doch für Kandidat Kevin (27) zählt offenbar auch die richtige Körbchengröße. Der selbstbewusste Modeberater weiß ganz genau, wie seine Traumfrau aussehen soll, und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund.

"Dunkelbraune Haare, zwischen C- & E-Körbchen, aber gute Form davon – also nicht zu künstlich", beschreibt er seine Wunschpartnerin. Ausgerechnet seine Date-Partnerin Valeria (24) entspricht diesem Bild allerdings nicht.

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Die blonde Studentin ist ihm zu zierlich. Er bevorzuge Frauen mit etwas mehr Kurven, erklärt der 27-Jährige. Doch auch bei Valeria hält sich die Begeisterung in Grenzen. Kevin erinnere sie an Prinz Marcus von Anhalt. Sein Auftreten empfindet sie als ziemlich hochnäsig.

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Plötzlich spricht er von Adelstitel

Trotz des holprigen Starts finden die beiden einige Gemeinsamkeiten. Beide haben slawische Wurzeln, interessieren sich für Mode und legen großen Wert auf Familie. Besonders Valerias Interesse an Politik, Geschichte und Psychologie beeindruckt Kevin.

Doch dann sorgt der Modeberater mit einer weiteren Aussage für Verwunderung. Als das Gespräch auf Tattoos kommt, erklärt er, dass für ihn höchstens sein Familienwappen infrage käme. Der Grund: Er sei angeblich halb adelig.

"Ich bin adeliger Abstammung. Mein Geschlecht kommt von 1674, vom Ritter von Gerhausen", behauptet Kevin stolz. Bei Valeria hinterlässt das allerdings wenig Eindruck.

Bitterer Korb für Kevin

Auch seine Einstellung zu Geld und Status kommt bei der 24-Jährigen nicht besonders gut an. Männer, die von teuren Autos und viel Geld schwärmen, seien für sie ein absolutes No-Go.

Am Ende des Abends gehen die Meinungen deutlich auseinander. Während Kevin seine Date-Partnerin gerne ein zweites Mal treffen würde, hat Valeria genug. Sie empfindet den 27-Jährigen als arrogant und erteilt ihm eine klare Abfuhr.

Die Folge von "First Dates – Ein Tisch für zwei" ist auf RTL+ verfügbar und läuft am Freitag um 18 Uhr bei VOX als Wiederholung.