i Die aufwendige Neuinszenierung von "Die Schöne und das Biest" verspricht prachtvolle Kostüme und spektakuläre Bühnenbilder. © Deen van Meer 2026 Gewinnspiel Disney-Klassiker feiert großes Comeback in Wien Ein verwunschener Prinz, eine mutige Schönheit und große Gefühle! Disneys Musical "Die Schöne und das Biest" verzaubert Wien. Wir verlosen Tickets. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Ein bisschen Romantik, jede Menge Magie und ein Biest zum Verlieben! Im Wiener Raimund Theater ist seit dem 25. September 2026 Disneys Musical-Klassiker "Die Schöne und das Biest" zu erleben. Die aufwendige Neuinszenierung verspricht prachtvolle Kostüme, spektakuläre Bühnenbilder und jede Menge Gänsehautmomente.

Die Geschichte ist längst Kult: Die schöne Belle verliebt sich in einen verwunschenen Prinzen, der durch einen Fluch in ein furchteinflößendes Biest verwandelt wurde. Nur die wahre Liebe kann ihn erlösen. Weltweit hat das Musical bereits mehr als 38 Millionen Menschen in 17 Ländern begeistert.

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Diese Stars stehen auf der Bühne

Für die Wiener Inszenierung haben die Vereinigten Bühnen Wien zahlreiche Publikumslieblinge an Bord geholt. Marlene Jubelius schlüpft in die Rolle der Belle und feiert damit gleichzeitig ihr Wien-Debüt. An ihrer Seite steht Dominik Hees, der als verwunschenes Biest für große Gefühle sorgt.

Auch die weiteren Rollen sind prominent besetzt: Roy Goldman gibt den selbstverliebten Gaston, Simon Stockinger verwandelt sich in den charmanten Kerzenleuchter Lumière und Musical-Star Wietske van Tongeren übernimmt die Rolle der Madame Pottine.

Ebenfalls mit dabei sind Mathias Schlung als Herr von Unruh, Linus Al Baroffio als Lefou und Oliver Huether als Maurice.

Hollywood-Magie mitten in Wien

Hinter der Neuinszenierung steckt ein echtes Broadway-Team. US-Star-Regisseur Matt West zeichnet für Regie und Choreografie verantwortlich. Die Musik stammt von Oscar-Preisträger Alan Menken, der bereits zahlreiche Disney-Klassiker musikalisch zum Leben erweckt hat.

Natürlich dürfen auch die berühmten Hits nicht fehlen. Bei Songs wie "Sei hier Gast" und "Die Schöne und das Biest" kommen Disney-Fans voll auf ihre Kosten.

Mit opulenten Kostümen, mitreißenden Tanzeinlagen und einer ordentlichen Portion Romantik verwandelt sich das Raimund Theater in ein Märchenschloss. Ein Musical-Erlebnis für große und kleine Disney-Fans! Mach mit bei unserem Gewinnspiel!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 16.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.