i Liebe liegt in der Luft: Lukas Perman, Lukas Mayer, Amelie Sarich und Marjan Shaki bringen "Romeo und Julia" (v.l.) ab 13. November zurück auf die Bühne. Sabine Hertel In der Stadthalle "Romeo & Julia": Traumpaar feiert 20 Jahre Liebe Marjan Shaki und Lukas Perman bringen den Musical-Erfolg, bei dem sie sich damals verliebten, ab 13. November zurück nach Wien. Von Sandra Kartik 09.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Romeo & Julia" war für Marjan Shaki und Lukas Perman nicht nur ihr Durchbruch als Musicalstars, sie verliebten sich damals auch abseits der Bühne. 20 Jahre später sind beide verheiratet, Eltern von vier Kindern und bringen nun den Musical-Hit von Gérard Presgurvic zurück nach Wien.

Am 13. und 14. November wird die große Lovestory in einer szenisch-konzertanten Inszenierung in die Wiener Stadthalle gezeigt. Diesmal stehen die beiden allerdings nicht als Liebespaar auf der Bühne, sondern übernehmen als Initiatoren, Produzenten und Veranstalter die Verantwortung für die Neuauflage. Auch die künstlerische Umsetzung liegt in ihren Händen.

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Eine große Lovestory

"Wir verbinden damit natürlich wahnsinnig viel – unsere berufliche Laufbahn und privat", sagt Shaki im "Heute"-Gespräch gut gelaunt. Und sie betont: "Es hat sich gar nicht die Frage gestellt, ob wir das selbst spielen." Es war klar, dass zwei jüngere Darsteller das berühmteste Liebespaar der Geschichte verkörpern sollten: Musical-Shootingstar Lukas Mayer, bekannt als Tod aus "Elisabeth", schlüpft in die Rolle des Romeo. An seiner Seite feiert Amelie Sarich, Tochter von Drew Sarich und Ann Mandrella, als Julia ihr Debüt.

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"Das Besondere an Romeo und Julia ist, dass es eine Geschichte ist, die für immer aktuell bleiben wird. Sie erzählt von einer Liebe, die selbst in einer Welt voller Hass und Grenzen ihren Weg sucht. Eine Geschichte, die jeder von uns kennt und die es doch schafft, uns immer wieder zu berühren", sagt die neue Julia.

"Wir sind Anti-Romeo-und-Julia"

Die einstigen Hauptdarsteller haben sich inzwischen "von der unschuldigen Liebe zu Mama und Papa von vier Kindern" entwickelt, freut sich Perman, der Regie bei der Neuinszenierung führt. "In Wahrheit sind wir Anti-Romeo-und-Julia, wir sind seit 20 Jahren zusammen."

Der Ansatz der Erzählung unterscheidet sich etwas: Statt rivalisierende Jugendgruppen sind es seit Jahrhunderten verfeindete Clans, die sich bekämpfen. "Die Jungen werden in diesen Hass mit hineingezogen. Sie sind Opfer einer Fehde, mit der sie nichts zutun haben", saht Perman weiter.

Musicalstars feiern ihr Comeback

Auch zahlreiche Stars der ursprünglichen Wiener Produktion sind wieder mit dabei. Carin Filipčić kehrt als Amme zurück, Mark Seibert ist erneut als Tybalt zu erleben. Mathias Edenborn (Benvolio), Peter Lesiak (Mercutio in der damaligen Produktion) und Norman Stehr (Fürst) gehören ebenfalls zum Aufgebot. "Es ist so peinlich, wir 'Alten' müssen immer so weinen", gibt Shaki zu, dass das Wiedersehen für viele berührend ist.

Für zusätzliche Starpower sorgen Annemieke van Dam und André Bauer, die als Lady und Lord Capulet zu sehen sein werden. Musicalstar Serkan Kaya übernimmt die Rolle des Mercutio.