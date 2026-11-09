i Nach ihrer wenig erfolgreichen Kino-Doku bekommt die First Lady jetzt sogar eine eigene Mini-Serie auf Amazon Prime. ANNABELLE GORDON First lady rechnet ab Nach Millionen-Flop: Melania Trump teilt jetzt aus! Ihre erste Doku floppte gewaltig, doch Melania Trump gibt nicht auf. Jetzt kommt ihre eigene Serie – und die First Lady teilt ordentlich aus. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 11:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Melania Trump (56) hat offenbar noch nicht genug vom Rampenlicht! Nach ihrer wenig erfolgreichen Kino-Doku bekommt die First Lady jetzt sogar eine eigene Mini-Serie. Am 20. November startet "Melania, The Series" auf Amazon Prime Video. Und schon der erste Trailer verspricht jede Menge Wirbel.

"Jeder will der Macht nahe sein. Und manchmal kann das sehr gefährlich werden", erklärt die Präsidentengattin darin geheimnisvoll. Auch über Sohn Barron (20) spricht sie ganz offen: "Er ist meine Priorität. Er wird immer meine Priorität sein."

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Melania schießt gegen die Presse

Weniger liebevolle Worte findet die 56-Jährige für die Medien. "Die wollen Klatsch. Für mich ist das nur Lärm", ätzt sie im Trailer.

In zwei Folgen gewährt Melania Einblicke hinter die Kulissen des Weißen Hauses. Im Mittelpunkt stehen Familie, Vertrauen und die turbulenten Tage nach Donald Trumps zweiter Amtseinführung.

75 Millionen Dollar – und kaum einer schaute zu

Pikant: Ihre erste Doku war ein teures Vergnügen. Geschätzte 75 Millionen Dollar kosteten Produktion und Werbung, weltweit spielte der Film aber nur rund 16 Millionen Dollar ein. Ein gewaltiger Kino-Flop!

Amazon lässt sich davon offenbar nicht abschrecken. Regisseur Brett Ratner durfte erneut ran, Melania mischt als ausführende Produzentin selbst mit.

Ob die First Lady diesmal einen Streaming-Hit landet oder den nächsten Flop kassiert? Ab 20. November wissen wir mehr.