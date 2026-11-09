i Bob Dylan ist im Anflug auf Wien. Fotografiert werden will der eigenwillige Kultstar auch hier nicht, deshalb ist das aktuellste Konzertbild auch schon sieben Jahre alt. imago images/Ritzau Scanpix Strenge Regel Bob Dylan kommt nach Wien – Alle Handys müssen weg Die Musik-Legende gastiert am 11. und 12. November in der Wiener Stadthalle. Aufnahmen mit dem Smartphone sind Besuchern jedoch verboten. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 14:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Musik-Legende Bob Dylan kehrt zurück nach Österreich: Im Rahmen seiner großen Europa-Tournee macht der US-Superstar am 11. und 12. November Halt in der Wiener Stadthalle, am 14. November spielt er in Salzburg.

Für seine Fans gibt es allerdings eine wichtige Regel, die nicht alle erfreut: Handys sind während der Konzerte streng verboten.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Weniger Hits, mehr Überraschungen

Der 85-Jährige will in Wien pünktlich um 20 Uhr beginnen und etwa eineinhalb Stunden spielen. Eingefleischte Fans wissen, dass sie mit allem rechnen müssen, wenn der Kult-Star kommt. Eines scheint aber bereits im Vorfeld klar: Dylan wird viele seiner bekannten Klassiker wie "Blowin' in the Wind", "Like a Rolling Stone" oder "Mr. Tambourine Man" wohl auch in Wien nicht singen.

Stattdessen setzt die Musik-Legende auf eine Mischung aus älteren, weniger offensichtlichen Songs, Stücken seines Albums "Rough and Rowdy Ways" (2020) und Coverversionen. Die britische Zeitung "The Guardian" schwärmte nach einem seiner Auftritte von einem "völlig unvorhersehbaren Abend voller mitreißender Momente und uneingeschränkter musikalischer Freuden". Wer es lieber erwartbar mag, sollte sich schon im Vorfeld auf Überraschungen einstellen.

Strenges Handyverbot bei allen Auftritten

Wer bei Bob Dylan ein Erinnerungsfoto machen oder seinen Lieblingssong mitfilmen möchte, schaut allerdings durch die Finger. Sämtliche Konzerte der Europa- und Großbritannien-Tournee 2026 werden als sogenannte "Phone Free Shows" veranstaltet.

i ?

Das bedeutet: Handys dürfen zwar mitgebracht, während des Konzerts aber nicht verwendet werden. Vor dem Einlass in den Konzertsaal müssen die Geräte in speziellen Taschen des Unternehmens Yondr gesichert werden. Auch Videokameras sind während der Auftritte des Nobelpreisträgers verboten. Damit soll sich das Publikum ganz auf die Musik konzentrieren können, statt ständig durch einen Handybildschirm auf die Bühne zu schauen.