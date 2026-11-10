i Fler darf nicht nach Deutschland einreisen, sonst muss er ins Gefängnis. Instagram Einreiseverbot Wegen Bushido: Rapper Fler droht Gefängnis Der Musiker kann nicht nach Deutschland einreisen – er hat einen offenen Haftbefehl wegen unbezahlter Verwaltungsstrafen aus einem Streit mit Bushido. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 12:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit eineinhalb Jahren lebt Deutschrap-Urgestein Fler auf Zypern. Wie sich jetzt herausstellt, kann der Berliner Musiker auch gar nicht nach Deutschland zurückkommen – zumindest nicht, ohne direkt ins Gefängnis zu wandern.

Der Grund: Ein offener Haftbefehl. Der Rapper hat unbezahlte Strafen angehäuft, die aus dem jahrelangen Rechtsstreit mit seinem Ex-Kollegen Bushido stammen. Konkret geht es um den Disstrack "Noname" aus dem Jahr 2019, in dem Fler Bushido und dessen Frau Anna-Maria Ferchichi beleidigt hatte.

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Sido fliegt für ein Feature nach Zypern

"Wenn du die Ordnungsgelder nicht zahlst, dann musst du halt irgendwann in den Knast", erklärte Fler nun selbst den Hintergrund für sein Einreiseverbot. Er habe sogar einen Brief zum Haftantritt in Berlin-Moabit bekommen.

Kein Wunder, dass deshalb auch das gemeinsame Musikvideo mit Sido auf der Kippe stand. Eigentlich wollte Sido den Dreh für ihre Single "Propaganda" in Deutschland machen und Fler einfliegen lassen. Doch das war nicht möglich.

Umso mehr schätzt Fler es, dass Sido stattdessen mit seinem ganzen Produktionsteam nach Zypern kam: "Das erste Geschenk war das Feature, das zweite Geschenk ist natürlich dann ... nicht nur, dass man sagt, man kommt wegen Business. Sondern dass er überhaupt sich den Weg macht." Selbst sein eigener Vater habe ihn seit der Auswanderung nicht besucht.

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Der Aufwand hat sich gelohnt: Die Single "Propaganda" knackte bereits die Million – sowohl auf YouTube als auch auf Spotify. Für die beiden Berliner Rap-Veteranen ein besonderer Moment und vielleicht schon jetzt ein Klassiker.