i Sido und Xavier Naidoo tun sich doch nicht zusammen. APA-Images / Action Press / PIC ONE; APA-Images / dpa / Fabian Sommer Es fehlt jede Spur Was ist passiert? Sido schmeißt Xavier Naidoo raus Im März schwärmte Sido (45) noch von seiner Zusammenarbeit mit Xavier Naidoo (55). Doch jetzt fehlt er auf der Tracklist. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 06:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das sollte eine der größten musikalischen Überraschungen des Jahres werden. Sido veröffentlicht am 27. November sein neues Album "Frieden" und holt sich dafür zahlreiche prominente Kollegen ins Studio. Doch ausgerechnet einer der ursprünglich angekündigten Stargäste fehlt plötzlich.

Xavier Naidoo ist auf der veröffentlichten Tracklist nicht mehr zu finden. Dabei hatte Sido noch vor wenigen Monaten regelrecht von der Zusammenarbeit mit dem Sänger geschwärmt.

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Was ist da passiert?

"Auf eins bin ich besonders stolz"

Im März war Sido im Gesprächsformat "Hakan Hause Geht" zu Gast und verriet erstmals Details zu seinem kommenden Album.

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Dabei machte er eine Ankündigung, die in der deutschen Musikszene für ordentlich Gesprächsstoff sorgte.

"Es gibt viele Features, aber auf eins bin ich besonders stolz: Xavier Naidoo ist auf meinem Album", erklärte der Rapper damals.

Die beiden hätten bereits gemeinsam Musik aufgenommen. Besonders bemerkenswert: Naidoo sollte ausgerechnet auf dem Titelsong "Frieden" zu hören sein.

Die Ankündigung löste gemischte Reaktionen aus. Schließlich ist der ehemalige "The Voice"-Juror wegen seiner früheren Verbreitung von Verschwörungserzählungen und antisemitischen Aussagen seit Jahren umstritten.

Plötzlich fehlt sogar der Titelsong

Ende Oktober präsentierte Sido schließlich die offizielle Tracklist seines zehnten Studioalbums.

15 Songs sind darauf zu finden, neun davon mit prominenten Gästen. Neben Deutschrap-Größen wie Fler, Gzuz, Kontra K und Marteria sind auch Popstars wie Sarah Connor und Nico Santos vertreten.

Viele Tränen bei Konzert von Xavier Naidoo i ?

Besonders überraschend ist eine Zusammenarbeit mit Shindy. Die beiden Rapper veröffentlichen damit erstmals seit rund 13 Jahren wieder einen gemeinsamen offiziellen Song.

Auch Menowin Fröhlich, Sidos Großcousin und ehemaliger DSDS-Gewinner, ist auf dem Album vertreten.

Nur Xavier Naidoo fehlt.

Und damit nicht genug: Auch der ursprünglich angekündigte Titelsong "Frieden" taucht auf der Liste nicht auf. Das Album trägt zwar weiterhin diesen Namen, der gleichnamige Song ist jedoch verschwunden.

Fans fragen: "Wo Xavier?"

In den sozialen Medien sorgt die auffällige Lücke für Diskussionen.

"Wo Xavier?", fragen mehrere Fans unter Sidos Albumankündigung. Andere bedauern, dass die angekündigte Zusammenarbeit offenbar nicht auf der Platte gelandet ist.

Doch es gibt auch gegenteilige Reaktionen. Manche Nutzer zeigen sich erleichtert, dass Naidoo nicht auf der veröffentlichten Gästeliste steht.

Eine Erklärung von Sido gibt es bislang nicht.

Ob der gemeinsame Song tatsächlich endgültig gestrichen wurde, zu einem späteren Zeitpunkt erscheint oder aus anderen Gründen nicht auf der Tracklist steht, ist offen.

Ein Album voller Überraschungen

Für Sido ist "Frieden" das erste Soloalbum seit "Paul" aus dem Jahr 2022. Der Berliner hat sich für sein Comeback eine beeindruckende Gästeliste zusammengestellt.

Mit Fler arbeitet er erneut mit einem alten Weggefährten aus Aggro-Berlin-Zeiten zusammen. Auf "Respekt" trifft er auf Shindy, während er für andere Songs Künstler aus der Popwelt ins Boot holt.

Auch österreichische Fans dürfen sich freuen: Im Rahmen seiner kommenden Tour ist ein Auftritt in der Wiener Stadthalle geplant.

Bis zum Albumrelease am 27. November bleibt allerdings eine Frage offen: Was ist aus dem gemeinsamen Song mit Xavier Naidoo geworden?