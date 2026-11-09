i Alanis Morissette (Bild: Reuters/Reuters) Plötzliches Geständnis "Dein Ernst?" – Musik-Legende spricht über Sexualität Mit diesem Geständnis hatte offenbar niemand gerechnet! Rock-Ikone Alanis Morissette hat in einem Podcast nebenbei über ihre Sexualität gesprochen. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 18:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen der 1990er-Jahre, hat mit Hits wie "Ironic" und "You Oughta Know" Musikgeschichte geschrieben und ist seit mehr als 16 Jahren verheiratet. Doch jetzt hat Alanis Morissette eine persönliche Seite von sich öffentlich gemacht, über die sie bisher nur selten gesprochen hatte.

In der aktuellen Folge des Podcasts "Handsome" war die kanadische Sängerin bei den Comedians Tig Notaro, Fortune Feimster und Mae Martin zu Gast. Das Gespräch verlief zunächst ganz entspannt, bis Feimster auf Morissettes berühmte Trennungslieder zu sprechen kam. Sie wollte wissen, ob die schlechten Erfahrungen mit Männern bei der Sängerin jemals den Wunsch ausgelöst hätten, lieber lesbisch zu sein.

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"Ich bin pansexuell"

Die Antwort kam für die Gastgeberinnen überraschend. "Ich bin pansexuell, also ja", erklärte Morissette und fügte auf Englisch hinzu: "I get everything." Damit machte sie deutlich, dass sich ihre Anziehung nicht auf ein bestimmtes Geschlecht beschränkt.

Besonders Moderatorin Tig Notaro konnte die beiläufige Offenbarung zunächst kaum glauben. "Moment mal, du bist doch nicht wirklich pansexuell, oder?", hakte sie nach. Doch die Sängerin bestätigte ihre Aussage ohne zu zögern.

Dass sie mit einer solchen Neuigkeit erst am Ende der Sendung herausrückte, sorgte anschließend für Gelächter. Auf die Frage, warum sie das nicht gleich zu Beginn erzählt habe, scherzte Morissette: "Ich hebe mir so etwas gern für den Epilog auf."

Seit 16 Jahren glücklich verheiratet

Privat ist die Musikerin seit 2010 mit dem US-Rapper Mario Treadway, besser bekannt als Souleye, verheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder. Ihr Coming-out sagt nichts darüber aus, dass sich an ihrer Ehe etwas verändert hätte.

Ganz neu sind ihre Aussagen über Erfahrungen mit Frauen übrigens nicht. Bereits 2008 hatte Morissette in einem Interview mit dem LGBTQ-Magazin "The Advocate" darüber gesprochen, ihre Sexualität erkundet zu haben. Damals bezeichnete sie diese Erfahrungen als einen schönen Teil ihrer persönlichen Entwicklung.

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Auch ihre Fans kennen einen besonderen Moment aus der Fernsehgeschichte: Im Jahr 2000 hatte Morissette einen Gastauftritt in der Kultserie "Sex and the City", bei dem sie Sarah Jessica Parker küsste. Erst vor wenigen Wochen erinnerte sich die Sängerin in einem anderen Podcast an diese Szene und verriet, dass sie die Idee für den Kuss selbst eingebracht hatte.

Neues Album und ungewöhnliche Bühnenshow

Für Alanis Morissette kommt das persönliche Geständnis mitten in einer arbeitsreichen Phase. Am 6. November veröffentlichte sie ihr Weihnachtsalbum "Good Weather for Immaculate Conception". Gleichzeitig steht sie in Los Angeles mit ihrer Konzertreihe "Butterfly with a Machete" auf der Bühne, in der sie sich unter anderem mit den Wechseljahren beschäftigt.