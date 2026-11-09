i Ruffy hat eine neue Form. APA Images, Eiichiro Oda Fans komplett gespalten "One Piece"-Schock – Ruffy verwandelt sich in Monster Mit dieser Verwandlung hat kaum jemand gerechnet! Im neuesten Kapitel von "One Piece" zeigt sich Monkey D. Ruffy von einer völlig anderen Seite. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 13:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit fast 30 Jahren begleitet Manga-Schöpfer Eiichiro Oda (51) die Abenteuer von Monkey D. Ruffy. Im Laufe der Geschichte hat sich der Strohhut-Kapitän immer wieder neue Fähigkeiten angeeignet. Mit Gear 5 erreichte seine Entwicklung schließlich einen spektakulären Höhepunkt. Doch nun könnte Oda bereits die nächste große Überraschung vorbereitet haben.

Im frisch veröffentlichten Kapitel 1198 mit dem Titel "Die Insel der Monster" taucht Ruffy in einer Gestalt auf, die selbst seine Freunde kaum wiedererkennen.

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Plötzlich hat Ruffy einen Schwanz und Reißzähne

Während auf der Rieseninsel Elbaf ein erbitterter Kampf gegen die Weltregierung tobt, verschwindet Ruffy zunächst überraschend vom Schlachtfeld. Sogar Riesenprinz Loki wundert sich darüber, dass ihn der Strohhut-Kapitän offenbar im Stich gelassen hat.

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Doch wenig später wird klar, dass Ruffy keineswegs einfach geflüchtet ist. Im westlichen Dorf erscheint eine geheimnisvolle Gestalt auf einem Hausdach. Sie besitzt dunkle Haut beziehungsweise Fell, affenartige Gesichtszüge, scharfe Reißzähne und einen langen Schwanz.

Das Unheimlichste daran: Ruffy spricht nicht mehr wie gewohnt. Stattdessen gibt er tierische Laute von sich und verhält sich beinahe wie ein wildes Tier.

Selbst Sanji ist zunächst irritiert, als er seinen Kapitän in dieser ungewöhnlichen Erscheinung entdeckt.

Ein einziger Angriff sorgt für Entsetzen

Wie mächtig Ruffys neue Gestalt tatsächlich ist, zeigt sich unmittelbar danach. Als die riesige Kreatur Zaza die entführten Kinder von Elbaf bedroht, greift der Strohhut-Kapitän ein.

Er springt auf das gewaltige Wesen, packt dessen Körper und setzt seine Zähne ein. Kurz darauf wird die Kreatur durch seinen Angriff zerstört.

Die anwesenden Riesen können kaum glauben, was sie gerade gesehen haben. Einige erkennen nicht einmal, dass hinter dem monströsen Angreifer ausgerechnet Ruffy steckt.

Besonders auffällig ist dabei, wie sehr sich sein Verhalten von Gear 5 unterscheidet. Während Ruffy in seiner bisherigen Verwandlung ausgelassen lacht und seine Gegner mit beinahe cartoonartigen Angriffen bekämpft, wirkt er nun deutlich wilder und instinktgetriebener.

Ist das bereits Gear 6?

Unter Fans sorgt die neue Erscheinung bereits für zahlreiche Theorien. Manche sprechen von einer dunklen Version des Sonnengottes Nika, andere vermuten eine Anspielung auf den legendären Affenkönig Sun Wukong.

Eine weitere Theorie dreht sich um Ruffys Teufelsfrucht. Bekanntlich besitzt er keine gewöhnliche Gum-Gum-Frucht, sondern die mystische Zoan-Frucht des Typs Mensch-Mensch-Frucht, Modell Nika.

Bei erwachten Zoan-Kräften besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass die Instinkte der jeweiligen Verwandlung die Persönlichkeit des Nutzers beeinflussen. Ruffys plötzliches tierisches Verhalten könnte damit zusammenhängen.

Auch der ehemalige Roger-Pirat Scopper Gaban spricht im aktuellen Kapitel Ruffys Zoan-Kräfte an. Ob dessen ungewöhnliche Erscheinung tatsächlich auf einen Kontrollverlust zurückzuführen ist, bleibt aber offen.

Eine offizielle Bezeichnung für die neue Gestalt gibt es bislang nicht. Von einem bestätigten "Gear 6" kann daher noch keine Rede sein.

Jetzt müssen Fans auch noch warten

Besonders bitter: Ausgerechnet nach dieser überraschenden Enthüllung legt "One Piece" eine Pause ein. Kapitel 1199 erscheint erst am 22. November.

Bis dahin bleibt offen, ob Ruffy seine neue Gestalt kontrollieren kann, wie sie mit Nika zusammenhängt und ob sie im Kampf gegen den mächtigen Imu eine entscheidende Rolle spielen wird.