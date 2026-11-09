i Knossi ist von den Plänen selbst überrascht. Youtube Knossi Bei Besprechung mit Architekt "Noch Kinder" – Knossis Frau überrascht mit Baby-Plan Da hat jemand große Pläne! Twitch-Star Jens "Knossi" Knossalla (40) und seine Ehefrau Lia planen gerade ihr gemeinsames Traumhaus. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 13:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst die große Hochzeit im Sommer, jetzt das gemeinsame Eigenheim: Bei Deutschlands wohl bekanntestem Streamer Knossi und seiner Frau Lia geht es Schlag auf Schlag. Das frisch verheiratete Paar baut derzeit ein Haus in der Nähe von Knossis Eltern und lässt seine Fans an den Vorbereitungen teilhaben. Dabei wird schnell klar: Das neue Zuhause soll nicht nur Platz für die beiden bieten.

In einem aktuellen Instagram-Video sitzen Knossi und Lia gemeinsam mit einem Planer am Tisch und besprechen die Raumaufteilung. Besonders bei den Kinderzimmern gehen die Überlegungen zunächst auseinander. Sollen es zwei werden oder doch lieber drei? Lia hat darauf eine ziemlich eindeutige Antwort.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Wir kriegen noch zwei Kinder"

"Ich gehe wirklich davon aus, dass wir noch zwei Kinder zusätzlich kriegen", erklärt die Influencerin ganz selbstverständlich. Für sie scheint festzustehen, dass ihre Familienplanung noch lange nicht abgeschlossen ist. Knossi nimmt die Ansage seiner Frau mit Humor und legt während des Gesprächs entspannt seinen Kopf auf die Arme.

Ein Kinderzimmer ist ohnehin bereits fest eingeplant. Schließlich hat der 40-Jährige aus einer früheren Beziehung seinen Sohn Elia, der auch im neuen Zuhause einen eigenen Rückzugsort bekommen soll. Mit zwei weiteren Kindern wären künftig also drei Kinderzimmer notwendig.

Das sind die größten deutschsprachigen Streamer i ?

Genau für diese Variante entscheidet sich das Paar schließlich. Im Grundriss werden drei Zimmer für den Nachwuchs berücksichtigt – auch wenn zwei der möglichen Bewohner derzeit noch reine Zukunftsmusik sind.

Knossis Mama hat andere Vorstellungen

Doch damit nicht genug! Bei der Hausplanung darf auch Knossis Mutter mitreden. Als sie zu der Runde dazustößt, wollen ihr Sohn und dessen Ehefrau gleich wissen, wie viele Enkelkinder sie sich eigentlich noch vorstellen kann.

Ihre Antwort fällt allerdings deutlich vorsichtiger aus als die von Lia. Sinngemäß macht sie klar, dass erst einmal ein weiteres Baby kommen sollte, bevor die Familie gleich um zwei Kinder wächst. An den Plänen für das neue Haus ändert das aber nichts.

Dass Knossi grundsätzlich von einer großen Familie träumt, ist übrigens kein Geheimnis. Schon früher scherzte der Entertainer darüber, dass es für ihn ruhig zehn Kinder sein dürften. Die aktuellen Überlegungen wirken im Vergleich dazu beinahe bescheiden.

Neues Haus direkt bei seinen Eltern

Das neue Eigenheim entsteht gemeinsam mit dem Fertighaushersteller FingerHaus. Besonders wichtig ist Knossi dabei die Nähe zu seiner Familie. Das Grundstück befindet sich unweit seines Elternhauses, sodass auch die Großeltern künftig nicht weit entfernt wohnen.

Seine Fans dürfen den Hausbau übrigens Schritt für Schritt verfolgen. Seit dem 7. November erscheint auf seinem YouTube-Kanal die dreiteilige Serie "Knossi baut! – Ein Haus für die Familie". Weitere Folgen sind für den 14. und 21. November geplant. Im großen Finale soll das fertige Haus bei einer Roomtour gezeigt werden.

Ob die beiden tatsächlich bald wieder Nachwuchs erwarten, ist nicht bekannt. Eine Schwangerschaft haben Knossi und Lia nicht verkündet. Fest steht aber: Für mögliche Geschwister von Elia wäre im neuen Zuhause schon einmal genügend Platz.