i Larissa ist schockiert von den Bildern der Männervilla, in der ihr Freund viel Zeit mit einer Verführerin verbringt. RTL "Lass deine Finger von ihr!" Freund flirtet im TV fremd – Freundin rastet völlig aus Bei "Temptation Island VIP" fliegen die Fetzen. Als Larissa ihren Freund mit einer anderen Frau sieht, verliert sie völlig die Beherrschung. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 10:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei "Temptation Island VIP" liegen die Nerven blank. Als Larissa pikante Aufnahmen ihres Freundes mit einer anderen Frau sieht, verliert sie völlig die Beherrschung.

Bilder bringen Larissa zum Ausrasten

In der fünften Folge von "Temptation Island VIP" wird es besonders emotional. Larissa Juraschek (25) bekommt erstmals die Bilder ihres Freundes Josua Günther (30) aus der Männervilla zu sehen. Beim ersten Lagerfeuer konnte sie wegen eines Schwächeanfalls nicht dabei sein. Was sie nun zu sehen bekommt, sorgt für einen heftigen Eifersuchtsanfall.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Denn Josua scheint sich mit Verführerin Chayenne bestens zu verstehen. In einem Gespräch deutet er sogar an, dass die beiden auch von ihren Ansichten her gut zusammenpassen würden.

Besonders eine Aufnahme bringt Larissa auf die Palme: Die Verführerin trägt einen Pullover, den Josua sonst selbst immer anhat.

Larissa schreit zur Männervilla

Für die 25-Jährige ist das offenbar zu viel. Wütend stürmt sie zum Zaun, der die beiden Villen voneinander trennt, und brüllt ihrem Freund entgegen: "Josua, lass deine verfickten Finger von ihr!"

Der Fitness-Coach hört die wütenden Rufe und versteht zunächst nicht, was er falsch gemacht haben soll. Statt sich auf die Diskussion einzulassen, versucht er seine Freundin aus der Ferne zu beruhigen. "Baby, chill", ruft er zurück. Sie müsse sich keine Sorgen machen.

Auch bei den Männern fließen Tränen

Doch nicht nur Larissa bekommt beim Lagerfeuer einiges zu verdauen. Auch die Männer müssen sich erstmals den Aufnahmen ihrer Partnerinnen stellen.

Josua sieht dabei Bilder von Larissa in knappen Bikinis. Dass das OnlyFans-Model solche Outfits trägt, hatte ihm zuvor offenbar Probleme bereitet. Vor den anderen Männern gibt er sich nun allerdings betont gelassen.

Seine Einstellung sorgt bei den Mitstreitern für Kritik. Micha Scherer (34) bezeichnet seine Ansichten als "Steinzeitdenken". Auch Chika Ojiudo-Ambrose (26) findet deutliche Worte und spricht von mangelndem Selbstbewusstsein.

Für emotionale Momente sorgt schließlich auch Micha, der seine Freundin Gloria Schwesinger (33) schmerzlich vermisst. Chika wiederum bricht in Tränen aus, weil sie überhaupt keine Bilder ihrer Frau Carina Nagel (27) zu sehen bekommt.

Die neuen Folgen von "Temptation Island VIP" sind immer montags auf RTL+ verfügbar.