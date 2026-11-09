i Lamar mit Khloé Kardashian. (Bild: kein Anbieter/imago stock & people) Scheint sich zu lohnen Nacktfotos statt Basketball! Kardashian-Ex kassiert ab Früher auf dem Basketballfeld, jetzt lässt er die Hüllen fallen! Lamar Odom hat sich eine neue Einnahmequelle gesucht. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 13:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zweimal gewann er mit den Los Angeles Lakers die NBA-Meisterschaft, spielte an der Seite von Basketball-Legende Kobe Bryant und war jahrelang mit einem der berühmtesten Reality-TV-Stars der Welt verheiratet: Khloé Kardashian. Doch mittlerweile verdient Lamar Odom sein Geld auf eine ganz andere Art.

Ende Oktober eröffnete der ehemalige Basketballprofi einen Account auf der kostenpflichtigen Plattform OnlyFans. Dort können Fans gegen eine monatliche Gebühr exklusive Fotos und Videos sehen. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, hat sich dieser Schritt für den 47-Jährigen bereits nach wenigen Tagen ordentlich ausgezahlt.

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50.000 Dollar in nur acht Tagen

Mehr als 50.000 Dollar, umgerechnet rund 43.000 Euro, soll Odom innerhalb seiner ersten acht Tage auf OnlyFans eingenommen haben. Ein Sprecher des ehemaligen Sportlers bestätigte die Summe gegenüber dem US-Magazin "People".

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Für den Zugang zu seinem Profil verlangt Odom monatlich 14,99 Dollar. Laut "TMZ" veröffentlicht er dort nicht nur persönliche Einblicke, sondern auch Nacktfotos. Der frühere Basketballstar zeigt sich von seinem neuen Geschäftsmodell begeistert.

"Die Reaktionen auf mein OnlyFans waren unglaublich", erklärte Odom gegenüber "People". Er könne dadurch auf eine völlig neue Weise mit seinen Fans in Kontakt treten und etwas Großes aufbauen.

Bei diesem Erfolg will er es offenbar nicht belassen. Der ehemalige Lakers-Spieler möchte künftig sogar andere Sportler dazu bewegen, ebenfalls auf der Plattform aktiv zu werden.

Auch seine Freundin macht mit

Ganz allein muss Odom sein neues Geschäftsmodell übrigens nicht betreiben. Auch seine Freundin Rachel Bradley, eine Immobilienmaklerin aus Los Angeles, hat inzwischen einen eigenen OnlyFans-Account eröffnet.

Laut "TMZ" überlegen die beiden sogar, künftig gemeinsame Inhalte zu veröffentlichen. Ob es tatsächlich dazu kommt und wie freizügig diese ausfallen könnten, ist bisher allerdings nicht bekannt.

Schon bei der Ankündigung seines Accounts hatte Odom neugierig gemacht. Er habe ein ziemlich wildes Leben geführt, erklärte der ehemalige Profisportler, und es gebe noch immer einige Überraschungen, die seine Fans nicht kennen würden.

Dass die Plattform vor allem für erotische Inhalte bekannt ist, stört ihn offenbar nicht. Er wolle sich bewusst nicht darauf festlegen lassen, was seine Abonnenten zu sehen bekommen.

Khloé Kardashian kennt seine wilde Vergangenheit

Öffentliche Aufmerksamkeit ist für Lamar Odom nichts Neues. Von 2009 bis 2016 war er mit Reality-Star Khloé Kardashian verheiratet. Die Beziehung der beiden wurde sogar in einer eigenen Fernsehshow dokumentiert, ehe das Paar getrennte Wege ging.

In den vergangenen Jahren sorgte Odom allerdings auch mit seinen schweren persönlichen Problemen für Schlagzeilen. 2015 wurde er nach einer Überdosis bewusstlos in einem Bordell im US-Bundesstaat Nevada gefunden. Der ehemalige Basketballstar fiel ins Koma und überlebte nur knapp.

In einer Netflix-Dokumentation sprach er später offen über seine Suchtprobleme und deren Folgen. Auch seine Ex-Frau Khloé Kardashian kam darin zu Wort.

Heute scheint Odom ein neues Kapitel aufschlagen zu wollen. Und zumindest finanziell könnte sich seine ungewöhnliche Geschäftsidee auszahlen: Laut "TMZ" zeichnet sich bereits ein Einnahmepotenzial von mehr als 200.000 Dollar ab. Ob er diese Summe tatsächlich erreichen wird, bleibt abzuwarten.