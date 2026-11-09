i Jamie Foxx REUTERS Am Hals verletzt Messerattacke bei Jamie Foxx! Polizei stürmt Anwesen Blutiger Zwischenfall bei Jamie Foxx (58)! Auf dem Anwesen des Hollywood-Stars in Kalifornien ist eine Halloween-Party völlig aus dem Ruder gelaufen. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 13:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte es eine ausgelassene Halloween-Nacht mit Musik, aufwendigen Kostümen und prominenten Gästen werden. Doch bei der großen Party auf dem Anwesen von Oscarpreisträger Jamie Foxx im kalifornischen Thousand Oaks nahm der Abend eine dramatische Wendung.

Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, wurden am Samstagabend Polizei und Rettungskräfte zu der Villa gerufen. Der Grund: Ein Besucher soll bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung am Hals verletzt worden sein.

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Mann am Hals verletzt

Nach Angaben aus Ermittlerkreisen wurde das Opfer offenbar mit einem Messer attackiert. Glücklicherweise erlitt der Mann nur eine oberflächliche Verletzung und konnte noch am Veranstaltungsort von Sanitätern versorgt werden.

Die Polizei nahm einen männlichen Verdächtigen wegen des Verdachts auf Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe fest. Was genau zu der Auseinandersetzung führte und ob sich Täter und Opfer kannten, ist bislang nicht bekannt.

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Auf Videoaufnahmen vom Polizeieinsatz sind mehrere Menschen in Handschellen zu sehen. Gleichzeitig verlassen Hunderte kostümierte Gäste das weitläufige Grundstück des Hollywood-Stars.

Waffen waren ausdrücklich verboten

Besonders brisant: Die Veranstalter hatten eigentlich strenge Sicherheitsregeln aufgestellt. Auf einem Hinweisschild am Eingang wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass weder echte noch nachgebildete Waffen erlaubt seien.

Das Verbot galt sogar für harmlose Requisiten, die zu Halloween-Kostümen gehören. Trotzdem kam es während der Feier zu dem mutmaßlichen Messerangriff.

Auch Drogen und Alkohol waren laut den veröffentlichten Veranstaltungsregeln untersagt. Wie die mutmaßliche Tatwaffe auf das Gelände gelangte, ist bisher unklar.

Tochter von Jamie Foxx organisierte Party

Bei der Veranstaltung handelte es sich um das sogenannte "Skvlk Fest", das jährlich auf dem Anwesen des Schauspielers stattfindet. Organisiert wird das Halloween-Spektakel von seiner 18-jährigen Tochter Anelise.

Die Feier ist weit mehr als eine gewöhnliche Kostümparty. Neben Fahrgeschäften wie auf einem Jahrmarkt stehen auch bekannte Musiker auf der Bühne. In diesem Jahr gehörten unter anderem Tyga, Ty Dolla $ign, Sexyy Red und Leon Thomas zum Programm.

Ursprünglich hätte das Festival bereits am 31. Oktober stattfinden sollen. Wegen schlechten Wetters wurde es jedoch um eine Woche verschoben.

Ob Jamie Foxx selbst zum Zeitpunkt des Polizeieinsatzes auf seinem Anwesen war, ist bislang nicht bekannt. Weder der Schauspieler noch seine Tochter haben sich öffentlich zu dem Vorfall geäußert.

Schon im Vorjahr gab es Ärger

Es ist nicht das erste Mal, dass das Halloween-Festival von einem Zwischenfall überschattet wird. Bereits bei der Ausgabe im vergangenen Jahr sorgte ein Besucher für Aufregung, als während eines Auftritts von Rapperin GloRilla eine Glasflasche in Richtung Bühne geworfen wurde.

Damals unterbrach die Musikerin ihre Show kurzzeitig. Jamie Foxx griff persönlich zum Mikrofon, um die Situation zu beruhigen. Anschließend konnte der Auftritt fortgesetzt werden.

Der aktuelle Vorfall dürfte für die Veranstalter allerdings deutlich schwerwiegendere Folgen haben. Immerhin ermittelt nun die Polizei wegen einer mutmaßlichen Gewalttat.

Weitere Einzelheiten zu den Hintergründen der Attacke sind derzeit nicht bekannt.