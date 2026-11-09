i Ruffy segelt seit Jahrzehnten über die Grand Line. APA-Images / PA / Nick Zonna Fans müssen warten Nach Mega-Enthüllung: "One Piece"-Schöpfer stoppt jetzt Gerade erst hat Eiichiro Oda mit Entwicklungen überrascht. Doch jetzt gibt es einen Dämpfer: Der beliebte Manga "One Piece" pausiert erneut. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 13:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit fast 30 Jahren fiebern Millionen Fans mit Monkey D. Ruffy und seiner Strohhutbande mit. Besonders die aktuellen Ereignisse auf der Rieseninsel Elbaf sorgen für jede Menge Gesprächsstoff. Doch ausgerechnet jetzt legt Manga-Schöpfer Eiichiro Oda (51) wieder eine Pause ein.

Das am 8. November veröffentlichte Kapitel 1198 ist vorerst das letzte. In der kommenden Woche erscheint keine neue Ausgabe der Piratengeschichte.

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Fans müssen bis 22. November warten

Wie aus dem offiziellen Veröffentlichungsplan hervorgeht, wird Kapitel 1199 erst am Sonntag, dem 22. November 2026, international veröffentlicht. In Japan erscheint die entsprechende Ausgabe der "Weekly Shonen Jump" am darauffolgenden Montag.

Damit fällt die reguläre Veröffentlichung am 15. November aus.

Das sind die beliebtesten Mangas aller Zeiten i ?

Für die Leser ist das besonders bitter, denn schon im Oktober hatte Oda eine einwöchige Pause eingelegt. Erst am 1. November war die Geschichte mit Kapitel 1197 zurückgekehrt.

Nun folgt bereits die nächste Unterbrechung.

Ausgerechnet jetzt wird es spannend

Achtung, Spoiler zum aktuellen Manga-Kapitel!

In Kapitel 1198 überschlagen sich die Ereignisse auf Elbaf. Sanji setzt seinem Gegner Killingham schwer zu, während der geheimnisvolle Herrscher Imu seine erschreckende Macht demonstriert.

Besonders Ruffys ungewöhnliche neue Erscheinung wirft Fragen auf. Der Kapitän der Strohhutbande zeigt sich in einer Gestalt, die sich deutlich von seinen bisherigen Verwandlungen unterscheidet.

Was genau hinter dieser Veränderung steckt und welche Rolle Imu dabei noch spielen wird, bleibt vorerst offen.

Gerade diese ungeklärten Fragen dürften die Wartezeit für viele Fans besonders lang machen.

Warum pausiert Oda so häufig?

Die regelmäßigen Unterbrechungen sind bei "One Piece" inzwischen nichts Ungewöhnliches mehr. Oda arbeitet seit 1997 an der Manga-Reihe und gönnt sich mittlerweile in bestimmten Abständen Pausen zwischen den Veröffentlichungen.

Das soll dem Zeichner ermöglichen, die enorme Arbeitsbelastung einer fortlaufenden Manga-Produktion besser zu bewältigen.