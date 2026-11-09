i Victoria Swarovski APA-Images / dpa / Rolf Vennenbernd "Es tut mir so leid" Victoria Swarovski blamiert sich bei TV-Auftritt Diesen Auftritt hatte sich Victoria Swarovski wohl anders vorgestellt. Bei einer Tanz-Challenge im TV ging für die Österreicherin einiges schief. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 14:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich kennt man Victoria Swarovski (33) als souveräne Moderatorin von "Let's Dance". Doch diesmal musste die Tirolerin selbst auf dem Tanzparkett ihr Können beweisen.

In der ARD-Show "Klein gegen Groß" trat sie gemeinsam mit Profitänzer Evgeny Vinokurov (35) gegen zwei Kinder an. Was als lustiges Duell begann, endete für die Moderatorin mit einer bitteren Niederlage.

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Die elfjährige Anni und der zwölfjährige Christoph hatten die beiden Stars herausgefordert. Innerhalb von 90 Sekunden sollten sie möglichst viele sogenannte "Promenade-Walks" tanzen. Dabei handelt es sich um eine Schrittfolge, die unter anderem beim Tango und Quickstep vorkommt.

Doch ausgerechnet Swarovski brachte das Tanzduell durcheinander. Schon zu Beginn verlor sie den Rhythmus, fluchte mehrmals und fand einfach nicht mehr in die Schrittfolge zurück. Am Ende schafften die Kinder 75 korrekte Schritte, während die beiden Erwachsenen nur auf 69 kamen.

Swarovski fürchtet Ärger mit Tanzprofi

Nach der Niederlage war die 33-Jährige sichtlich aufgewühlt. "Sorry, sorry, sorry!", entschuldigte sie sich sofort bei ihrem Tanzpartner. Dann scherzte sie: "Evgeny bringt mich jetzt gleich um."

Doch damit nicht genug. Swarovski befürchtete, dass ihr Tanzpartner richtig sauer auf sie sein könnte. "Du bist jetzt sauer auf mich. Ich weiß, ich kriege gleich Dresche", meinte sie. Vinokurov reagierte zunächst nicht und schwieg.

Die Moderatorin versuchte daraufhin, ihre Patzer zu erklären: "Wenn man einmal raus ist, dann ist man so raus und dann macht man immer wieder Fehler. Es tut mir so leid."

Kai Pflaume muss eingreifen

Auch Showmaster Kai Pflaume (59) bemerkte die angespannte Stimmung und versuchte, die Situation mit einem Scherz aufzulockern. Er lobte Vinokurovs Führungsqualitäten und meinte schließlich: "Ihr werdet euch in der kommenden Staffel wiedersehen, bis dahin müsst ihr das geklärt haben."

Doch Swarovski konnte sich noch immer nicht beruhigen. Nachdem sie den beiden Kindern zum Sieg gratuliert hatte, legte sie nach: "Ich glaube, er wird mich jetzt richtig zusammenscheißen."

Erst jetzt meldete sich der Profitänzer zu Wort und gab Entwarnung. Mit einem knappen "Alles gut" machte er deutlich, dass er seiner Tanzpartnerin die Niederlage nicht übel nahm.