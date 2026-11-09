i Russell Brand wurde verurteilt. REUTERS/Toby Shepheard Er hat eine Frau vergewaltigt Ist fix! Russell Brand muss für 10 Jahre ins Gefängnis Vom gefeierten Hollywood-Star zum verurteilten Sexualstraftäter! Russell Brand (51) muss für zehneinhalb Jahre hinter Gitter. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 15:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jahrelang gehörte Russell Brand zu den bekanntesten Entertainern Großbritanniens. Er moderierte erfolgreiche Radio- und Fernsehsendungen, spielte in Hollywood-Filmen mit und sorgte mit seiner Ehe mit Sängerin Katy Perry für Schlagzeilen. Doch jetzt wird der 51-Jährige die kommenden Jahre im Gefängnis verbringen müssen.

Am Montag verurteilte ihn Richter Joel Bennathan am Londoner Southwark Crown Court zu zehneinhalb Jahren Haft. Bereits am vergangenen Donnerstag hatte eine Jury Brand wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe an insgesamt vier Frauen schuldig gesprochen. Die Taten ereigneten sich zwischen 2004 und 2009.

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Richter rechnet mit Hollywood-Star ab

Bei der Verkündung des Strafmaßes fand Richter Bennathan deutliche Worte. Brand habe sich wie ein Sexualstraftäter verhalten, der glaubte, aufgrund seiner Berühmtheit tun zu können, was er wolle, wann immer er wolle.

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Während des Prozesses hatten mehrere Frauen geschildert, wie der Entertainer seine Bekanntheit und seinen Einfluss ausgenutzt haben soll. Die Geschworenen folgten in vier Anklagepunkten der Darstellung der Staatsanwaltschaft. Von zwei weiteren Vergewaltigungsvorwürfen sowie einem Vorwurf des versuchten unsittlichen Angriffs wurde Brand hingegen freigesprochen.

Der Schauspieler hatte sämtliche Anschuldigungen bestritten und sich während des Verfahrens für nicht schuldig erklärt.

Opfer spricht über jahrelanges Trauma

Vor der Strafmaßverkündung kamen auch die Betroffenen zu Wort. Eine Frau, die Brand 2009 vergewaltigt hatte, ließ eine Erklärung vorlesen. Darin schilderte sie die bis heute anhaltenden psychischen Folgen der Tat.

Das Trauma begleite sie jeden Tag und fühle sich häufig so an, als würde es niemals enden. Auch andere Betroffene berichteten davon, wie stark die Übergriffe ihr Leben verändert hätten.

Die britische Staatsanwaltschaft hatte Brand bereits nach dem Schuldspruch vorgeworfen, seine Prominenz gezielt ausgenutzt zu haben, um Frauen sexuell zu missbrauchen. Die Ermittlungen der Londoner Polizei umfassten Aussagen von mehr als 100 Zeugen sowie die Auswertung Tausender Dokumente.

Abschied von seinen Kindern verweigert

Schon unmittelbar nach dem Schuldspruch am 5. November wurde Brand in Untersuchungshaft genommen. Sein Anwalt hatte noch versucht, eine Freilassung gegen Kaution zu erreichen. Der Schauspieler wollte sich vor einer möglichen langen Gefängnisstrafe von seiner Frau Laura Gallacher (39) und den drei gemeinsamen Kindern verabschieden.

Doch der Richter lehnte den Antrag ab. Er sah ein zu großes Risiko, dass sich Brand der Justiz entziehen könnte. Das Wochenende verbrachte der 51-Jährige deshalb bereits im Londoner Gefängnis Wandsworth.

Seine Ehefrau hatte ihn während des Prozesses unterstützt und erschien auch am Montag zur Urteilsverkündung vor Gericht.

Vom Hollywood-Liebling zum Häftling

Russell Brand wurde zunächst als britischer Stand-up-Comedian und Moderator bekannt. International feierte er Erfolge mit Filmen wie "Nie wieder Sex mit der Ex", "Männertrip" und "Arthur". Von 2010 bis 2012 war er mit US-Superstar Katy Perry verheiratet.

In den vergangenen Jahren hatte er sich zunehmend aus dem klassischen Showgeschäft zurückgezogen und war vor allem mit politischen und religiösen Inhalten im Internet aufgetreten. Sein Anwalt betonte vor Gericht, Brand habe sich grundlegend verändert und sei heute ein anderer Mensch.