i Katy Perry und Russell Brand waren 14 Monate verheiratet. REUTERS/Danny Moloshok "Sehr dunkle Zeit" Katy Perry will über Ehe mit Russell Brand auspacken Nach dem Schuldspruch gegen Russell Brand soll Katy Perry bereit sein, ihre Version der Ehe zu erzählen. Im Gespräch sind ein Buch und eine Doku. Von Heute Entertainment 08.11.2026, 19:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bricht sie jetzt ihr Schweigen? Katy Perry (42) soll planen, über ihre Ehe mit Russell Brand (51) auszupacken. Wie die britische "Mail on Sunday" berichtet, befindet sich die Sängerin in "aktiven Gesprächen" über eine Autobiografie und eine Doku-Serie. Ihr Team soll bereits Kontakt zu Streamingdiensten wie Netflix und Hulu aufgenommen haben.

Mit einer Entscheidung habe Perry bewusst gewartet, bis der Prozess gegen ihren Ex-Mann vorbei ist. "Katy hat über die Jahre mehrere Angebote bekommen, ihre Geschichte zu erzählen, aber sie wollte vor dem Ende des Prozesses nichts davon in Betracht ziehen", zitiert die Zeitung einen Insider. "Es gibt vieles an dieser Ehe, das die Leute nicht wissen. Es war eine sehr dunkle Zeit in ihrem Leben."

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Scheidung per SMS

Am Donnerstag war Brand in London wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe auf mehrere Frauen schuldig gesprochen worden. Die Taten fanden zwischen 2004 und 2009 statt, also vor der Ehe mit Perry. Am Montag soll das Strafmaß verkündet werden, bis dahin bleibt der Komiker in Haft.

Perry und Brand hatten sich 2010 in Indien das Jawort gegeben, nach nur 14 Monaten war Schluss. Von der Trennung erfuhr Perry nach eigenen Angaben per Textnachricht. Später deutete sie an, es gebe mehr zu erzählen: Sie habe zunächst sich selbst die Schuld am Ende der Ehe gegeben, "aber dann habe ich die wahre Wahrheit herausgefunden". Die halte sie "in meinem Safe für schlechte Zeiten" verschlossen.

Wie sie heute über ihren Ex denkt, machte Perry erst im Sommer deutlich. Beim Tourauftakt in Großbritannien sagte sie vor 10.000 Fans: "Ich hoffe, mein Ex ist nicht hier, er sollte im Gefängnis sein."