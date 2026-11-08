i Alan Rickman und Maggie Smith sind bereits tot. imago stock&people News 25 Jahre Harry Potter – diese 18 Stars leben nicht mehr Vor 25 Jahren kam der erste "Harry Potter"-Film ins Kino. Zahlreiche Stars sind inzwischen verstorben, darunter echte Publikumslieblinge. Von Newsdesk Heute 08.11.2026, 13:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 4. November 2001 feierte "Harry Potter und der Stein der Weisen" seine Weltpremiere. Ein Vierteljahrhundert später ist die Begeisterung für den berühmtesten Zauberlehrling der Welt ungebrochen. Am 25. Dezember soll eine neue Serie auf HBO starten und die magische Welt von Hogwarts zurück auf die Bildschirme bringen.

Doch das Jubiläum hat auch eine traurige Seite: Zahlreiche Schauspieler, die den acht Kinofilmen ihre Gesichter und Stimmen verliehen haben, sind inzwischen verstorben. Darunter befinden sich einer Auswertung von "20 Minuten" zufolge einige der beliebtesten Figuren der gesamten Reihe.

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Alan Rickman (Severus Snape)

Kaum eine Figur war so geheimnisvoll wie Professor Severus Snape. Alan Rickman verkörperte den undurchsichtigen Zaubertranklehrer in allen acht Filmen und wurde damit zur Legende. Der britische Schauspieler starb am 14. Jänner 2016 im Alter von 69 Jahren an Krebs. Sein berühmter Satz "Always" ("Immer") bleibt für Millionen Fans unvergessen.

Maggie Smith (Minerva McGonagall)

Als strenge, aber warmherzige Professorin Minerva McGonagall begeisterte Maggie Smith eine ganze Generation. Die zweifache Oscar-Preisträgerin war auch durch die Serie "Downton Abbey" weltberühmt. Am 27. September 2024 starb sie im Alter von 89 Jahren in London.

Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid)

Der gutmütige Halbriese Hagrid gehörte zu den absoluten Publikumslieblingen. Robbie Coltrane spielte den Hüter der Schlüssel und Ländereien in allen acht Filmen. Am 14. Oktober 2022 starb der schottische Schauspieler im Alter von 72 Jahren. Besonders berührend: Hagrid war einer der ersten Menschen, die Harry in die Welt der Zauberei einführten.

Michael Gambon (Albus Dumbledore)

Sechs Filme lang stand Michael Gambon als mächtiger Hogwarts-Schulleiter Albus Dumbledore vor der Kamera. Er übernahm die Rolle ab dem dritten Teil. Am 27. September 2023 starb der irisch-britische Schauspieler im Alter von 82 Jahren nach einer Lungenentzündung.

Richard Harris (Albus Dumbledore)

Schon lange vor Michael Gambon gab Richard Harris dem berühmten Schulleiter sein Gesicht. In den ersten beiden Filmen spielte er Dumbledore. Der Hollywood-Star starb am 25. Oktober 2002 im Alter von 72 Jahren, nur wenige Wochen vor dem Kinostart des zweiten Films in den USA.

Helen McCrory (Narcissa Malfoy)

Als Narcissa Malfoy, Mutter von Harrys Rivalen Draco, hinterließ Helen McCrory einen bleibenden Eindruck. Die Schauspielerin war auch aus "Peaky Blinders" bekannt. Am 16. April 2021 starb sie im Alter von nur 52 Jahren an Krebs. Sie hinterließ ihren Ehemann, Schauspieler Damian Lewis, und zwei Kinder.

John Hurt (Garrick Ollivander)

Er verkaufte Harry Potter seinen allerersten Zauberstab: John Hurt spielte den geheimnisvollen Zauberstabmacher Garrick Ollivander. Der vielfach ausgezeichnete Schauspieler war auch aus "Alien" und "Der Elefantenmensch" bekannt. Er starb am 25. Jänner 2017 im Alter von 77 Jahren.

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Richard Griffiths (Vernon Dursley)

Als Harrys unangenehmer Onkel Vernon Dursley sorgte Richard Griffiths regelmäßig für Ärger. In fünf Filmen schikanierte er den jungen Zauberlehrling. Griffiths starb am 28. März 2013 im Alter von 65 Jahren nach Komplikationen bei einer Herzoperation.

Robert Hardy (Cornelius Fudge)

Robert Hardy spielte in vier Filmen den Zaubereiminister Cornelius Fudge. Der britische Schauspieler war jahrzehntelang im Fernsehen und Kino erfolgreich. Am 3. August 2017 starb er im Alter von 91 Jahren.

Roger Lloyd-Pack (Barty Crouch senior)

Als hochrangiger Ministeriumsbeamter Barty Crouch senior war Roger Lloyd-Pack in "Harry Potter und der Feuerkelch" zu sehen. Bekannt wurde er auch durch die britische Kultserie "Only Fools and Horses". Er starb am 15. Jänner 2014 im Alter von 69 Jahren.

Dave Legeno (Fenrir Greyback)

Als brutaler Werwolf Fenrir Greyback verbreitete Dave Legeno Angst und Schrecken. Der Schauspieler war auch als Kampfsportler aktiv. Im Juli 2014 wurde seine Leiche im kalifornischen Death Valley entdeckt. Der 50-Jährige war bei einer Wanderung an den Folgen extremer Hitze gestorben.

Michael Byrne (Gellert Grindelwald)

Michael Byrne verkörperte im siebenten Film den gealterten dunklen Zauberer Gellert Grindelwald. Der britische Schauspieler war auch aus zahlreichen anderen Film- und Fernsehproduktionen bekannt. Er starb am 20. Juni 2026.

Simon Fisher-Becker (Der Fette Mönch)

Als freundlicher Hausgeist der Hufflepuffs war Simon Fisher-Becker bereits im ersten "Harry Potter"-Film zu sehen. Auch in der Science-Fiction-Serie "Doctor Who" trat er auf. Am 9. März 2025 starb er im Alter von 63 Jahren.

Elizabeth Spriggs (Die Fette Dame)

Wer in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum wollte, musste an ihr vorbei: Elizabeth Spriggs spielte im ersten Film die Fette Dame, deren lebendes Porträt den Eingang bewachte. Sie starb am 2. Juli 2008 im Alter von 78 Jahren.

David Ryall (Elphias Doge)

David Ryall verkörperte Harrys Verbündeten Elphias Doge in "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1". Der britische Schauspieler starb am 25. Dezember 2014 im Alter von 79 Jahren.

Jimmy Gardner (Ernie Prang)

Jimmy Gardner spielte den Fahrer des magischen Fahrenden Ritters im dritten Film "Harry Potter und der Gefangene von Askaban". Der Schauspieler starb am 3. Mai 2010 im Alter von 85 Jahren.

Derek Deadman (Tom)

Als Wirt des Tropfenden Kessels war Derek Deadman bereits im ersten Film zu sehen. Seine Figur begrüßte Harry bei dessen erstem Besuch in der magischen Winkelgasse. Deadman starb am 22. November 2014 im Alter von 74 Jahren.

Robert Knox (Marcus Belby)

Besonders tragisch ist die Geschichte von Robert Knox. Der Nachwuchsschauspieler spielte den Hogwarts-Schüler Marcus Belby in "Harry Potter und der Halbblutprinz". Am 24. Mai 2008 wurde er bei einer Messerattacke in London getötet, als er versuchte, seinen jüngeren Bruder zu beschützen. Knox wurde nur 18 Jahre alt und erlebte die Premiere seines Films nicht mehr.

Hogwarts lebt weiter

Auch 25 Jahre nach dem ersten Kinofilm ist die Magie von "Harry Potter" ungebrochen. Mit der neuen HBO-Serie bekommt die Geschichte rund um Harry, Ron und Hermine eine weitere Verfilmung. Die verstorbenen Stars werden dabei nicht mehr zu sehen sein. Ihre Auftritte in den acht Originalfilmen bleiben den Fans aber erhalten.

Und eines steht fest: Für viele Zuschauer werden Alan Rickman immer Severus Snape, Robbie Coltrane immer Hagrid und Maggie Smith immer Professor McGonagall bleiben.