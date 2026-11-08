i Kim Kardashian steht wegen ihres Skims-Adventkalenders in der Kritik. Reuters; Skims Skims-Adventkalender 188€ für Haargummis! Kardashian zockt Fans ab Haargummis, Spangen und ein Schlüsselanhänger für 188 Euro: Fans werfen Kim Kardashian Abzocke vor. Von Heute Entertainment 08.11.2026, 09:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieser Adventkalender sorgt für alles, nur nicht für Weihnachtsstimmung! Kim Kardashian (46) erntet für das Weihnachtsprodukt ihrer Marke Skims heftigen Spott. Der Grund: Der Accessoires-Kalender mit zwölf Türchen kostet 188 Euro. Und was drinsteckt, finden viele Käufer schlicht enttäuschend.

Hinter den Türchen warten nämlich vor allem Accessoires fürs Haar: Haargummis, Satin-Scrunchies, Haarspangen und Klammern. Dazu kommen ein Schlüsselanhänger in Bärchenform, ein Quetschspielzeug und ein Stirnband aus BH-Gummiband.

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"Eine Box voller Streiche"

Ins Rollen kam die Kritik durch ein Unboxing-Video auf TikTok, das inzwischen mehr als 53 Millionen Mal angesehen wurde. Darin öffnet eine Userin alle zwölf Türchen und wird von Mal zu Mal frustrierter. In den Kommentaren hagelt es Spott. Ein User nennt den Kalender "eine Box voller Streiche", ein anderer schreibt: "Also im Grunde alles, was zwischen meine Autositze fällt."

Auch andere Creator sind wenig angetan. "Das hätte es gratis bei einem Einkauf ab 20 Dollar geben sollen", meint eine Userin. Eine andere taufte Kim kurzerhand in "Skimberly" um, die ihre Fans ausraube.

Auf der Skims-Website wird der Kalender jedoch ausdrücklich als Accessoire-Kalender mit "Haarschmuck, Schlüsselanhängern und mehr" beworben. Trotz der Kritik ist er bereits ausverkauft. Kim Kardashian selbst hat sich zu dem Shitstorm bisher nicht geäußert.