i Lisa und Geri plaudern im Forsthaus über ihr Geschäft mit Erotik-Clips. ATV/Bernhard Eder; Joyn Nach Sex im Forsthaus Lisa & Geri verraten: So viel bringen ihre Sextapes Im "Forsthaus Rampensau" sprechen Lisa und Geri offen über ihre Einnahmen. Nicht alle Mitbewohner finden das gut. Von Heute Entertainment 07.11.2026, 21:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Über Geld spricht man nicht, oder doch? Nach ihrem Sauna-Auftritt in der neuen Folge "Forsthaus Rampensau" packen "Teenager werden Mütter"-Star Lisa (28) und (Ex-)Freund Geri (27) auch über ihre Finanzen aus. Die beiden verdienen mit Erotik-Clips im Netz Geld, und zwar nicht wenig.

"Unser Sextape ist jetzt auch nicht billig, also teilweise schon 100, 150, 200 aufwärts, kann auch 500 sein", erklärt Geri Mitbewohnerin Julia. Der Preis hänge davon ab, "was und wie lang", ergänzt Lisa. Ihr Freund wird noch konkreter: "Wenn wir gescheit intensiv Sex haben und alles herzeigen, dann schon 200 Euro aufwärts."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Kack drauf"

Leicht gefallen ist Geri der Schritt anfangs nicht, verrät er. "Aber nach einer Zeit hat er sich dann gedacht: Kack drauf. Weil ohne dem, glaub ich, hätten wir ein viel schlechteres Leben finanziell." Wie gut das Geschäft laufen kann, zeigt ihr bisher stärkster Monat: Mehr als 40.000 Euro sollen da zusammengekommen sein, so Geri.

Bei den anderen Kandidaten sorgt die Offenbarung für gemischte Gefühle. Phillip findet den Geld-Flex schlicht "unnötig". Alisa wirft den beiden vor, die Show gezielt für Werbung zu nutzen: "Sie nutzen es hier schon sehr als Promotionsplattform für OnlyFans." Für sie sei bei den beiden "einfach gar nichts echt".

Getrennte Wege gehen Lisa und Geri inzwischen trotzdem. Gedreht wurde die Staffel bereits vor einigen Monaten, ihre Trennung machten die beiden erst vor wenigen Tagen öffentlich. Lisa wird jedoch wie auch davor schon, ihren OnlyFans-Account alleine weiter bespielen.