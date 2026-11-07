i Lisa und Geri sorgen im "Forsthaus Rampensau" für Gesprächsstoff. ATV/Bernhard Eder; Joyn "Andere zahlen dafür" Sauna-Sex im Forsthaus: Geri & Lisa sorgen für Eklat Kaum läuft die neue Folge, verschwinden Lisa und Geri in der Sauna. Die anderen schauen zu, und danach reden die beiden übers Geld. Von Heute Entertainment 07.11.2026, 11:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die neue Folge "Forsthaus Rampensau" legt einen Kaltstart hin. Gleich zu Beginn kündigt Geri (27) seinen Mitbewohnern an: "Ich sag's euch jetzt gleich, ich werd jetzt in der Sauna mei Oide bumsen." Freundin Lisa (28) bittet die Runde gleich um Unterstützung: "Wünscht mir viel Glück, dass ich ihn gut befriedigen kann."

In der Sauna wird es dann ernst. "Willst bumsen, Schatzi?", fragt Geri. Lisa gibt zu bedenken: "Da ist aber volle Beleuchtung." Doch dem 27-Jährigen ist das "wurscht."

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"Ein Live-Porno eigentlich"

Ungestört bleiben die beiden nicht. Die restlichen Bewohner drängen sich vor das kleine Glasfenster und schauen zu. Beverly bleibt trocken: "Die Sauna hat ja nicht umsonst ein Guckloch, oder?" Ihre Partnerin Elsa ist dagegen fassungslos: "Die gehen einfach da rein und beobachten, wie die da Geschlechtsverkehr haben, sag amal, geht's euch noch gut?"

Auch die Reaktionen der anderen Bewohner gehen weit auseinander. Shira bereut den Blick durchs Fenster "zutiefst", Vanessa ist angeekelt: "Ihh, ich geh' da nie wieder rein." Phillip und Rafael feiern die Szene dagegen. "Das ist ja ein Live-Porno eigentlich", meint der eine, der andere ergänzt: "Andere zahlen dafür, um das zu sehen, wir sehen das live, gratis."

Für Lisa und Geri ist Sex vor laufender Kamera ohnehin nichts Neues. "Das ist ja nicht das erste Mal", sagt Lisa im Einzelinterview. Geri legt nach: "Wie viele Sextapes drehen wir? Also ehrlich."

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Alisa sieht das ganze klar: "Sie nutzen es hier schon sehr als Promotionplattform für OnlyFans." Und noch weiter: "Für mich sind das hier die aller größten Schauspieler hier, wirklich so verbissen auf Sendezeit. Bei denen ist einfach gar nichts echt."

So verliebt wie im Fernsehen sind Lisa und Geri inzwischen übrigens nicht mehr. Die Folgen wurden bereits Ende Juni und Anfang Juli gedreht, vor wenigen Tagen machten die beiden ihre Trennung öffentlich. Neue Folgen gibt es jeden Freitag um 20.15 Uhr auf ATV und Joyn.