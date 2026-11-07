i Ein Mann drang in die Wohnung von Marius Borg Høiby (29) ein und attackierte ihn. Reuters Er hämmerte an Tür Mann attackiert Marius Høiby in eigener Wohnung Ein Mann drang in die Wohnung von Marius Borg Høiby (29) ein und attackierte ihn. Der 29-Jährige konnte den Eindringling vertreiben. Von Newsdesk Heute 07.11.2026, 20:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreckmoment für Marius Borg Høiby (29): Ein fremder Mann ist in die Wohnung des Sohnes von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit eingedrungen und soll ihn dabei gestoßen haben. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Freitag auf dem Gelände der königlichen Residenz Skaugum nahe Oslo.

Laut der Zeitschrift "Se og Hør" hatte der Unbekannte zuvor gegen die Wohnungstür getreten und geschlagen. Høiby, der derzeit mit einer elektronischen Fußfessel im Hausarrest lebt, war gerade mit Malen beschäftigt und hörte Musik. Als er wegen des Lärms nachsehen wollte, verschaffte sich der Mann Zutritt.

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Eindringling wieder auf freiem Fuß

Der 29-Jährige konnte den Unbekannten selbst aus der Wohnung drängen und verständigte anschließend die Sicherheitskräfte. Die Polizei nahm den Mann wenig später fest, ließ ihn inzwischen aber wieder frei. Sein Motiv ist nicht bekannt.

Brisant: Kronprinz Haakon und Mette-Marit sollen sich zu diesem Zeitpunkt nur wenige Hundert Meter entfernt im Haupthaus aufgehalten haben.

"Høiby empfand es als unangenehm und beängstigend, in seinem eigenen Zuhause aufgesucht zu werden, wo er sich eigentlich sicher fühlen können sollte", erklärte sein Anwalt Alexander Greaker gegenüber der Nachrichtenagentur NTB. Mittlerweile gehe es seinem Mandanten wieder gut.

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Berufungsprozess im Februar

Høiby wurde im Sommer wegen zahlreicher Straftaten, darunter zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht, zu vier Jahren Haft verurteilt. Das Urteil hat er angefochten. Im Februar soll der Berufungsprozess beginnen, bei dem auch Vorwürfe häuslicher Gewalt gegen eine Ex-Freundin erneut verhandelt werden.

Seit Februar befindet sich der 29-Jährige in U-Haft, die er seit dem Sommer mit elektronischer Fußfessel zu Hause verbringen darf. Ein Versuch, die Untersuchungshaft aufzuheben, scheiterte zuletzt.