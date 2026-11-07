i Emil Belton, Sylvie Meis und Oskar Belton präsentieren bei der Berlin-Premiere ihr "Friesenjunkies"-Tattoo. IMAGO/Future Image Mit ihren Co-Stars Bei Premiere: Sylvie Meis überrascht mit Po-Tattoo Bei der Premiere von "Die Friesenjunkies" zeigen sich Sylvie Meis und zwei ihrer Co-Stars mit matching Po-Tattoos. Von Heute Entertainment 07.11.2026, 19:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieser Dreh ging unter die Haut, zumindest fast. Bei der Berliner Premiere der neuen ARD-Serie "Die Friesenjunkies" sorgte Sylvie Meis (48) mit einem Tattoo am Po für Aufsehen. Bei genauerem Hinsehen wurde aber schnell klar, dass es sich dabei nur um ein aufgeklebtes Tattoo handelte.

Ganz anders bei den Machern der Serie. Die Zwillingsbrüder Oskar und Emil Belton (27) ließen sich ihre "Friesenjunkies"-Motive passend zum Dreh tatsächlich stechen. Und die bleiben, auch wenn die letzte Klappe längst gefallen ist.

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"Die schönste Zeit meines Lebens"

Gefeiert wurde am Donnerstagabend im Delphi Filmpalast in Berlin. Mit dabei war auch Überraschungsgast Otto Waalkes (78), der spontan ein kleines Live-Konzert gab. Der Komiker hat in einer Folge selbst einen Auftritt.

Die achtteilige Impro-Dramedy der "Discounter"-Macher spielt in einer luxuriösen, aber in die Jahre gekommenen Entzugsklinik auf Sylt. Promis, Millionäre und ganz normale Leute kämpfen dort gegen ihre Süchte und mit ihren persönlichen Abgründen.

Meis spielt die medikamentenabhängige Geschäftsfrau Madison. "Die Rolle der Madison gibt mir die Möglichkeit, eine Facette zu zeigen, die das Publikum so noch nicht kennt", sagt sie zu "Bild". "Ich liebe solche Herausforderungen: Raus aus der Komfortzone, etwas Neues ausprobieren und sich selbst dabei überraschen."

Alle Folgen sind bereits in der ARD-Mediathek abrufbar, im Ersten laufen sie am 13. November ab 23.50 Uhr und am 14. November ab 23.40 Uhr.