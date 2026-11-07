i Charles Leclerc ist seit Dienstag Vater einer Tochter. APA-Images / AP / Ettore Chiereguini "Das Besonderste überhaupt" Charles Leclerc spricht über Geburt von Tochter Wenige Tage nach der Geburt seiner Tochter spricht Ferrari-Star Charles Leclerc erstmals über sein Papa-Glück. Von Heute Entertainment 07.11.2026, 14:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Charles Leclerc (29) hat sich erstmals zur Geburt seiner Tochter Bianca geäußert. In einem Interview mit dem offiziellen Instagram-Account der Formel 1 wurde der Ferrari-Pilot gefragt, wie besonders es sei, Vater zu werden. Seine Antwort fällt eindeutig aus.

"Es ist definitiv das Besonderste überhaupt", sagt Leclerc. Ganz überraschend sei das Familienglück aber nicht gekommen: "Ich wollte immer schon ein junger Vater sein, und mit Alex hatten wir das Gefühl, dass es der richtige Zeitpunkt war."

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"Werde mich für immer erinnern"

Für den Monegassen war es eine Woche, die er so schnell nicht vergessen wird. "Es ist ein ganz besonderer Moment und definitiv eine Woche, an die ich mich aus all den positiven Gründen für immer erinnern werde."

Am Dienstag hatte seine Ehefrau Alexandra Leclerc (24) die gemeinsame Tochter zur Welt gebracht. Am Tag danach verkündeten die beiden die frohe Nachricht auf Instagram, mit einem schlichten "Bianca 🤍 3.11.26". Der Name erinnert viele Fans an Leclercs verstorbenen Taufpaten und Mentor Jules Bianchi, bestätigt haben die Eltern eine Verbindung bisher allerdings nicht.