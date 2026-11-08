i Claudia Schiffer verrät, worauf es ihr in der Küche wirklich ankommt. APA-Images / Action Press / Sabatelli, Lucia Pancakes sind das Einzige Claudia Schiffer gesteht: "Ich koche nicht" Am Herd steht sie nicht, trotzdem legt Supermodel Claudia Schiffer zuhause auf etwas ganz Bestimmtes großen Wert. Von Heute Entertainment 08.11.2026, 12:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Claudia Schiffer (56) ist keine Köchin, und gibt das auch ganz offen zu. "Ich koche nicht", erzählt die gebürtige Deutsche in einem Video auf dem Instagram-Account von "Vogue Germany".

"Ich bin sehr gut im Anrichten", sagt Schiffer. Dabei hat sie klare Vorstellungen: "Es ist mir sehr wichtig, dass alles in schönen Schüsseln ist, mit Blumen und Vasen, und dass immer Kerzen brennen." Der Grund ist simpel: "Das gibt mir einfach ein gutes Gefühl."

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Ein einziges Gericht

Neu ist das Geständnis nicht. Schon zu ihrem 50. Geburtstag verriet Schiffer in einem Interview mit dem britischen "AnOther Magazine", dass sie an ihren Kochkünsten arbeiten könnte. Ein Gericht beherrscht sie allerdings: Pancakes. Die seien "das einzige Gericht, das ich erfolgreich zubereiten kann", sagte sie damals.

Schiffer lebt mit ihrem Ehemann, dem britischen Regisseur Matthew Vaughn (55), und den drei gemeinsamen Kindern in England. Wer bei ihnen zuhause für das Essen sorgt, verriet sie nicht.