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Jude Bellingham ist das neue Gesicht der Unterwäsche-Kampagne von Calvin Klein.
Jude Bellingham ist das neue Gesicht der Unterwäsche-Kampagne von Calvin Klein.
IMAGO/Photo Players Images
Fußballstar als Model

Bellingham in Unterhose: Das Netz flippt aus

Real-Madrid-Star Jude Bellingham sorgt mit freizügigen Werbefotos für Aufregung im Internet. Selbst Ex-Teamkollege Toni Kroos ist sprachlos.
Von Heute Entertainment
08.11.2026, 13:02
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Jude Bellingham (23) tauscht sein weißes Trikot gegen Unterwäsche und bringt damit das Internet zum Schwitzen. Der englische Fußballstar von Real Madrid ist das neue Gesicht der Unterwäsche-Kampagne von Calvin Klein.

Auf Instagram und anderen Plattformen zeigt sich der Mittelfeldspieler in den ikonischen Unterhosen der Modemarke. Dabei nimmt er seine berühmte Jubelpose ein, die Fans sonst nur aus dem Stadion kennen.

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Die Reaktion ist gewaltig: Millionen Likes und Tausende Kommentare. Ein Fan schwärmt: "Ich liebe euch, Calvin Klein. Ihr enttäuscht mit eurer Werbung nie."

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Kroos findet keine Worte

Selbst sein ehemaliger Teamkollege Toni Kroos zeigt sich beeindruckt und findet angesichts der Bilder keine Worte.

Doch nicht alle sind begeistert. Manche Fans wünschen sich, dass sich der Engländer stärker auf seine Leistungen für Real Madrid konzentriert.

red, 08.11.2026, 13:02
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