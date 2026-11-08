i Angelina Jolie und Tochter Vivienne bei den Tony Awards 2024 in New York City. REUTERS/Eduardo Munoz "Wütend, krank & sehr allein" Jolie-Tochter musste in Klinik eingewiesen werden In einer Ausstellung gibt Angelina Jolies Tochter Vivienne Einblick in eine schwere Zeit. Sie war wegen einer Essstörung im Spital. Von Heute Entertainment 08.11.2026, 13:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Offene Worte von Vivienne Jolie (18): Die Tochter von Angelina Jolie (51) und Brad Pitt (62) war Anfang dieses Jahres wegen einer Essstörung in stationärer Behandlung. Davon erzählt sie jetzt selbst, und zwar in einer eigenen Kunstausstellung in Los Angeles.

Die Schau trägt den Titel "A Gallery on Patience in Patients", sinngemäß "Eine Galerie über Geduld mit Patienten". Wie das Magazin "Hello!" berichtet, zeigt Vivienne darin handgezeichnete Bilder, ergänzt durch Auszüge aus ihrem Tagebuch aus der Zeit im Spital. Im Begleittext schreibt sie: "Anfang dieses Jahres wurde ich wegen meiner Essstörung ins Krankenhaus eingeliefert. Ich war wütend, krank und sehr allein."

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Wer selbst betroffen ist oder sich Sorgen um eine nahestehende Person macht, findet in Österreich Hilfe bei der Hotline für Essstörungen unter 0800 20 11 20 (anonym und kostenlos).

"Noch nie so viel gelacht oder geweint"

Doch mit der Zeit habe sich etwas verändert. "Irgendwann durchbrachen die Freundlichkeit und Herzlichkeit der Kinder und des Personals im Krankenhaus die Mauern, die ich um mich herum so hoch errichtet hatte", schreibt die 18-Jährige. "Noch nie habe ich so viel gelacht oder geweint, war ich so ehrlich oder so sehr ich selbst."

Künstlerisch tritt Vivienne unter ihrem zweiten Vornamen Marcheline auf. Erst vor Kurzem hatte ein Gericht in Los Angeles ihrem Antrag stattgegeben, künftig offiziell Vivienne Marcheline Jolie zu heißen. Ihre Ausstellung ist noch bis heute, 8. November, zu sehen.