i Russell Brand und seine Frau Laura. APA-Images / AP / Thomas Krych Mitten im Gerichtssaal 10 Jahre Haft! Russell Brands Frau bricht in Tränen aus Während Russell Brand nach seiner Verurteilung wegen Vergewaltigung abgeführt wird, spielen sich im Londoner Gerichtssaal emotionale Szenen ab. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 19:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es sind die letzten gemeinsamen Augenblicke vor einer langen Trennung. Am Montag verkündet Richter Joel Bennathan am Southwark Crown Court in London das Strafmaß gegen Russell Brand. Der frühere Schauspieler und Comedian muss für zehn Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Seine Ehefrau Laura sitzt nur wenige Meter entfernt auf der Zuschauerbank und verfolgt die Entscheidung.

Brand selbst zeigt bei der Verkündung kaum eine sichtbare Reaktion. Als ihn drei Justizbeamte schließlich aus dem Gerichtssaal führen, dreht er sich noch einmal zu seiner Frau um und nickt ihr zu. Laura richtet daraufhin eine Liebeserklärung an ihn: "Ich liebe dich." Seine Antwort: "Wir werden okay sein."

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Laura kämpft mit den Tränen

Für die 39-Jährige ist es ein schwerer Moment. Wie britische Medien berichten, wird sie nach dem Urteil von Freunden aus dem Gerichtssaal begleitet. Dabei zittert sie leicht, atmet tief durch und versucht, sich selbst zu beruhigen. "Es ist okay, es ist okay", murmelt sie auf dem Weg durch die Gänge des Gerichtsgebäudes.

Schon beim Schuldspruch am vergangenen Donnerstag hatte Laura das Gericht unter Tränen verlassen. Trotzdem erschien sie am Montag erneut, um ihrem Ehemann während der Strafmaßverkündung beizustehen. Bereits am Morgen hatte sie vor dem Gerichtsgebäude einem Unterstützer mit erhobenem Daumen zugewinkt.

Während des vierwöchigen Prozesses war die dreifache Mutter fast täglich an Brands Seite gewesen. Sie sagte sogar als Zeugin für die Verteidigung aus und beschrieb den 51-Jährigen als fürsorglichen Ehemann.

Wie erklärt man das den Kindern?

Besonders dramatisch ist die Situation für die drei gemeinsamen Kinder. Das älteste ist gerade zehn Jahre alt geworden. Wie Brands Verteidiger Ian Winter vor Gericht erklärte, ringt das Ehepaar derzeit mit der Frage, wie es seinem Kind die Verurteilung und die bevorstehende jahrelange Abwesenheit des Vaters erklären soll.

Die Situation habe Laura völlig erschüttert. "Worte reichen nicht aus, um die völlige Verzweiflung zu beschreiben, die sie gerade erlebt", erklärte der Anwalt sinngemäß vor Gericht. Die Konsequenzen von Brands Straftaten würden nun auch Menschen treffen, die selbst keinerlei Schuld an dem Geschehen tragen.

Trotzdem steht Laura weiterhin zu ihrem Mann. Das bestätigte dessen Verteidiger ausdrücklich. Eine Trennung ist bislang nicht bekannt.

Seit fast zehn Jahren verheiratet

Russell Brand und Laura Gallacher kennen sich bereits seit 2006. Damals war sie 19 Jahre alt, während der Comedian bereits zu den bekanntesten Gesichtern des britischen Fernsehens gehörte. Nach einer ersten Beziehung trennten sie sich zunächst, fanden Jahre später aber wieder zueinander.

2017 heirateten die beiden. Gemeinsam haben sie drei Kinder und lebten zuletzt überwiegend in den USA. Laura stammt selbst aus einer prominenten Familie: Ihr Vater Bernard Gallacher ist ein ehemaliger Profigolfer, ihre Schwester Kirsty Gallacher eine bekannte britische Fernsehmoderatorin.

Für Brand ist es die zweite Ehe. Von 2010 bis 2012 war er mit US-Popstar Katy Perry verheiratet.

Für Brand beginnt eine lange Haftstrafe

Am vergangenen Donnerstag hatten die Geschworenen Russell Brand wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe an insgesamt vier Frauen schuldig gesprochen. Die Taten ereigneten sich zwischen 2004 und 2009. Von drei weiteren Anklagepunkten wurde er freigesprochen.

Der Richter warf dem früheren Hollywood-Star bei der Urteilsverkündung vor, seine Berühmtheit ausgenutzt und die Rechte von Frauen missachtet zu haben. Brand hatte die Anschuldigungen während des gesamten Prozesses bestritten.

Für Laura und die Kinder beginnt nun ein neuer Alltag ohne den Vater. Nach den britischen Haftregeln muss Brand voraussichtlich zwei Drittel seiner Strafe hinter Gittern verbringen, bevor eine Entlassung unter Auflagen möglich ist. Damit könnte die Familie rund sieben Jahre voneinander getrennt sein.

Seine Frau hat zumindest vor Gericht deutlich gemacht, dass sie ihn trotz allem nicht aufgeben will.