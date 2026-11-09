i Raab "kaufte" Halmich förmlich. RTL+ "Ich bin käuflich!" Halmich gesteht: Sie hat sich für Raab verkauft Zwei Jahre nach ihrem spektakulären Boxkampf gegen Stefan Raab (60) verrät die ehemalige Weltmeisterin, warum sie 2024 noch einmal in den Ring stieg. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 21:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es war eines der größten TV-Ereignisse des Jahres 2024. Nach jahrelanger Bildschirm-Abstinenz feierte Stefan Raab am 14. September sein großes Comeback und ließ sich dafür ausgerechnet von seiner alten Rivalin Regina Halmich erneut verprügeln. Millionen Zuschauer verfolgten das Spektakel, bei dem die ehemalige Box-Weltmeisterin zum dritten Mal gegen den Entertainer gewann.

Doch während die Fans auf ein sportliches Duell zwischen zwei alten Bekannten hofften, hatte Halmich offenbar einen ganz anderen Beweggrund. Im Gespräch mit der deutschen "Bild" spricht die 49-Jährige jetzt überraschend offen über ihre damalige Entscheidung.

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"Geld war der einzige Grund"

"Geld war der einzige Grund, warum ich diesen dritten Raab-Kampf noch gemacht habe", gesteht Halmich. Eigentlich habe sie überhaupt keine Lust mehr gehabt, noch einmal gegen den TV-Star anzutreten. Ihre aktive Karriere hatte sie schließlich bereits 2007 beendet.

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Doch das finanzielle Angebot ließ sie offenbar umdenken. Die ehemalige Weltmeisterin findet dafür ungewöhnlich deutliche Worte: "Ich wollte das nicht mehr. Aber da kann ich mich auch nicht freischreiben, da bin ich auch ein Stück weit käuflich."

Dass sie ihren Marktwert kannte und entsprechend hohe Forderungen stellte, daraus macht Halmich heute kein Geheimnis. Schließlich habe sie sich ihre finanzielle Unabhängigkeit über Jahrzehnte hart erarbeitet.

Zwei Monate wurde um Geld gefeilscht

Bevor der Kampf tatsächlich stattfinden konnte, wurde hinter den Kulissen offenbar erbittert verhandelt. Fast zwei Monate lang ging es zwischen Halmichs Management und der Gegenseite um die Vertragsbedingungen. Die Forderungen legte die ehemalige Profiboxerin dabei selbst fest.

"Ich kannte einfach meinen Preis, und gut ist. Da bin ich auch nicht abgerückt", erklärt sie. Für Kompromisse war die 49-Jährige demnach nur begrenzt bereit. Ihr Selbstbewusstsein bringt sie mit einem englischen Satz auf den Punkt: "I'm not everybody's darling."

Wie viel Geld am Ende tatsächlich auf ihrem Konto landete, darf Halmich allerdings bis heute nicht öffentlich verraten. Eine strenge Verschwiegenheitsklausel untersagt ihr, über die genaue Summe zu sprechen.

"Ich habe mich ein Stück weit verkauft"

Auch mit dem Vertrag selbst scheint die Sportlerin rückblickend nicht besonders glücklich zu sein. Gegenüber "Bild" spricht sie sogar von einem "absoluten Knebelvertrag", den sie damals unterschrieben habe.

Trotzdem bereut sie ihre Entscheidung offenbar nicht. "Ich habe mich ein Stück weit verkauft, aber der Preis war es wert", lautet ihr nüchternes Fazit.

Bereits rund um den Kampf im September 2024 wurde über die Höhe ihrer Gage spekuliert. Damals war von insgesamt etwa 600.000 Euro die Rede, einschließlich möglicher Werbeeinnahmen. Offiziell bestätigt wurde diese Summe allerdings nie.

Für Halmich scheint jedenfalls festzustehen, dass sich der erneute Ausflug in den Boxring finanziell ausgezahlt hat.

Mit Raab herrscht seitdem Funkstille

Besonders überraschend ist auch, wie distanziert das Verhältnis zwischen den beiden Kontrahenten geblieben ist. Obwohl Halmich und Raab dreimal gemeinsam für riesige TV-Quoten sorgten, besteht privat offenbar kaum Kontakt.

"Stefan und ich haben uns nach dem Kampf nie wieder gesehen, nie wieder gesprochen", verrät die Box-Legende. Selbst vor dem großen Comeback habe es keinen persönlichen Austausch gegeben.

Böse ist sie dem Entertainer deswegen aber nicht. Sie bezeichnet Raab als ausgefuchsten Geschäftsmann, der genau wisse, was er tue. Ihre Tür stehe für ihn weiterhin offen.

Die ungewöhnliche Verbindung zwischen den beiden bringt Halmich schließlich mit einem trockenen Satz auf den Punkt: "Stefan und ich, wir treffen uns halt einfach nur zum Prügeln."

Ob es irgendwann tatsächlich zu einem vierten Aufeinandertreffen kommt, bleibt offen. Eines dürfte nach diesem Geständnis allerdings klar sein: Wenn Raab noch einmal gegen Halmich antreten möchte, müsste er wohl erneut tief in die Tasche greifen.