i Russell Brand Imago Images Kein Erbarmen "Selbst schuld!" – Richter knallhart zu Brands Kindern Zehneinhalb Jahre Gefängnis für Russell Brand! Doch bei der Urteilsverkündung in London ging es nicht nur um die Straftaten des Hollywood-Stars. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 05:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist eine der eindringlichsten Passagen aus der Urteilsbegründung gegen Russell Brand. Am Montag wurde der frühere Schauspieler und Comedian am Londoner Southwark Crown Court zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Eine Jury hatte ihn zuvor wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe an insgesamt vier Frauen schuldig gesprochen.

Während der Verhandlung versuchte Brands Verteidiger Ian Winter, den Richter auf die familiären Konsequenzen einer langen Gefängnisstrafe aufmerksam zu machen. Besonders die drei gemeinsamen Kinder des Schauspielers und seiner Ehefrau Laura Gallacher (39) würden unter der Abwesenheit ihres Vaters leiden.

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Doch Richter Bennathan ließ diesen Einwand nicht einfach als Entschuldigung gelten.

"Dieser traurige Verlust ist Ihre Schuld"

In seiner schriftlich veröffentlichten Urteilsbegründung wandte sich der Richter direkt an Russell Brand. Er sei sich sehr wohl bewusst, dass dessen Gefängnisaufenthalt den Kindern die Anwesenheit ihres Vaters nehmen werde.

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Dann folgte der entscheidende Satz: "Dieser traurige Verlust für sie ist jedoch durch Ihre schweren Straftaten verursacht worden."

Damit machte Bennathan unmissverständlich klar, dass nicht die Justiz für die Trennung der Familie verantwortlich sei, sondern der verurteilte Schauspieler selbst.

Die Worte dürften besonders für Brands Ehefrau schwer zu hören gewesen sein. Laura Gallacher hatte ihren Mann während des gesamten Prozesses unterstützt und war auch bei der Verkündung des Strafmaßes im Gerichtssaal anwesend.

Kinder wissen offenbar noch nicht alles

Wie Brands Anwalt vor Gericht erklärte, steht die Familie vor einer besonders schwierigen Aufgabe. Das älteste der drei Kinder ist erst kürzlich zehn Jahre alt geworden. Die Eltern müssten nun einen Weg finden, ihm zu erklären, warum sein Vater plötzlich für mehrere Jahre nicht mehr nach Hause kommen werde.

Die Verteidigung sprach von katastrophalen Folgen für die Familie. Besonders Laura sei durch die Verurteilung ihres Mannes völlig erschüttert. Trotzdem halte sie weiterhin zu ihm.

Schon nach dem Schuldspruch am vergangenen Donnerstag war die 39-Jährige unter Tränen aus dem Gericht gekommen. Auch am Montag zeigte sie sich emotional, als ihr Ehemann von Justizbeamten abgeführt wurde.

Richter berücksichtigt trotzdem Brands Familie

Ganz unberücksichtigt ließ Bennathan die persönlichen Umstände des Schauspielers allerdings nicht. Bei der Strafbemessung würdigte er unter anderem, dass Brand seit den Taten keine vergleichbaren weiteren Straftaten begangen habe und sich in den vergangenen Jahren für Menschen mit Suchtproblemen eingesetzt habe.

Auch die Folgen der Haft für seine Familie nahm der Richter zur Kenntnis. Insgesamt reduzierte er die sonst vorgesehene Strafe für die Vergewaltigung um ein Jahr.

Gleichzeitig betonte er, dass bei derart schweren Sexualstraftaten ein zuvor guter Leumund nur begrenzt strafmildernd wirken könne. Die Verurteilung zu einer langen Gefängnisstrafe sei deshalb unausweichlich.

Jahrelange Trennung von seinen Kindern

Für Russell Brand beginnt nun eine lange Zeit hinter Gittern. Zwar muss der 51-Jährige nach den britischen Strafvollstreckungsregeln voraussichtlich nur zwei Drittel seiner zehneinhalbjährigen Strafe im Gefängnis verbringen. Doch selbst das bedeutet rund sieben Jahre ohne einen normalen Familienalltag.

Seine drei Kinder werden in dieser Zeit einen großen Teil ihrer Kindheit ohne ihren Vater erleben müssen. Besonders bitter: Der Schauspieler wurde bereits unmittelbar nach dem Schuldspruch am vergangenen Donnerstag in Untersuchungshaft genommen und konnte sich vor seiner Inhaftierung nicht mehr persönlich von seiner Familie verabschieden.

Als Brand nach der Strafmaßverkündung aus dem Gerichtssaal geführt wurde, wandte er sich noch einmal an seine Frau. "Wir werden okay sein", versuchte er Laura zu beruhigen. Sie erwiderte ihm eine Liebeserklärung.