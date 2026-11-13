i Menschenmassen am berühmten Times Square im Herzen von Manhatten, New York. IMAGO/Joerg Boethling Ende der Menschheit berechnet Darum hätte heute die Welt untergehen sollen Für den 13. November 2026 sagten Forscher das Ende der Menschheit voraus. Die Welt steht noch, nur Microsoft machte offenbar schon schlapp. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 09:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist Freitag, der 13. November 2026. Eigentlich hätten wir heute alle etwas ganz anderes vorhaben sollen: den Weltuntergang. Zumindest, wenn es nach einer wissenschaftlichen Berechnung aus dem Jahr 1960 geht.

Drei Forscher hatten damals ausgerechnet, dass die Menschheit im Jahr 2026 an ihre Grenzen stoßen würde. Dass ausgerechnet heute Schluss sein sollte, war allerdings nicht ganz so wissenschaftlich, wie es zunächst klingt.

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Während die Erde weiterhin ihre Runden dreht, sorgte immerhin Microsoft mit einem Ausfall für einen kleinen Vorgeschmack auf die digitale Apokalypse. Für manche Nutzer dürfte sich das zumindest kurz wie das Ende der Welt angefühlt haben.

Die Menschheit hat den prophezeiten Untergang jedenfalls vorerst überstanden. Aber wie kamen die Wissenschaftler überhaupt auf diese düstere Prognose?

Österreicher berechnete das Ende der Menschheit

Hinter der Vorhersage steckte ausgerechnet ein Österreicher. Der Physiker Heinz von Förster veröffentlichte 1960 gemeinsam mit zwei Kollegen von der University of Illinois eine Untersuchung im renommierten Fachmagazin "Science". Der provokante Titel lautete übersetzt: "Weltuntergang: Freitag, 13. November, im Jahr 2026".

Dabei ging es weder um einen gewaltigen Asteroiden noch um einen Atomkrieg oder eine tödliche Pandemie. Die Forscher beschäftigten sich mit einem ganz anderen Problem: dem rasanten Wachstum der Weltbevölkerung.

Ihre Beobachtung: Zwischen dem Jahr 0 und 1958 hatte sich die Zeitspanne, in der sich die Weltbevölkerung verdoppelte, immer weiter verkürzt. Die Wissenschaftler verlängerten diesen Trend mathematisch in die Zukunft.

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Das verblüffende Ergebnis: Im Jahr 2026 würde die Weltbevölkerung rechnerisch ins Unendliche wachsen. Ein Zustand, der in der Realität natürlich unmöglich ist.

Darum fiel die Wahl auf Freitag, den 13.

Ganz so präzise war die Berechnung allerdings nicht. Die Formel ergab lediglich das Jahr 2026,87, mit einer Unsicherheit von plus/minus 5,5 Jahren.

Den konkreten Weltuntergangstag suchte sich von Förster offenbar selbst aus. Er entschied sich für Freitag, den 13. November 2026. Ein Datum, das gleich doppelt passte: Freitag, der 13., gilt als Unglückstag und der 13. November war auch noch der Geburtstag des Physikers.

Warum die Welt doch nicht untergeht

Schon damals kritisierten andere Wissenschaftler die Berechnung. Denn das Bevölkerungswachstum lässt sich nicht unbegrenzt mit derselben Formel fortschreiben. Geburtenraten verändern sich, Gesellschaften entwickeln sich weiter und das Wachstum verlangsamt sich.

Tatsächlich leben heute rund 8,3 Milliarden Menschen auf der Erde. Laut Prognosen der Vereinten Nationen dürfte die Weltbevölkerung erst in den 2080er-Jahren mit rund 10,3 Milliarden Menschen ihren Höhepunkt erreichen. Danach könnte sie sogar wieder schrumpfen.

Die Weltuntergangsformel war damit keine ernsthafte Vorhersage einer bevorstehenden Katastrophe, sondern vor allem eine zugespitzte mathematische Warnung vor unbegrenztem Bevölkerungswachstum.