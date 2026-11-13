i Die US-Einwanderungsbehörde ICE hat so viele Menschen abgeschoben wie noch nie zuvor innerhalb eines Jahres. REUTERS/CAITLIN O`HARA ICE meldet Rekord Trump greift durch – über 483.000 Menschen abgeschoben Unter Donald Trump haben die USA ihre Abschiebepolitik massiv verschärft. Innerhalb eines Jahres mussten mehr als 483.000 Menschen das Land verlassen. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 07:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die US-Einwanderungsbehörde ICE hat so viele Menschen abgeschoben wie noch nie zuvor innerhalb eines Jahres. Das geht aus aktuellen Zahlen des amerikanischen Heimatschutzministeriums hervor.

Demnach wurden im vergangenen Fiskaljahr, das Ende September endete, mehr als 483.000 Menschen aus den Vereinigten Staaten abgeschoben. Nach Angaben der US-Regierung handelt es sich um den höchsten Jahreswert in der Geschichte der Behörde.

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Präsident Donald Trump hatte nach seinem Amtsantritt einen deutlich härteren Kurs in der Migrationspolitik eingeschlagen. Die neuen Zahlen zeigen, wie stark die Abschiebungen seither zugenommen haben.

Deutlich mehr Abschiebungen als unter Biden

Ein Vergleich mit der Amtszeit von Trumps Vorgänger Joe Biden verdeutlicht den Anstieg. Im letzten Jahr unter Biden wurden rund 271.000 Menschen abgeschoben. In den beiden Jahren, die vollständig oder überwiegend in Trumps Amtszeit fielen, lag die Zahl hingegen jeweils deutlich über 400.000.

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Menschenrechtsorganisationen üben Kritik

Das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE sorgt allerdings auch für heftige Kritik. Menschenrechtsorganisationen werfen den Behörden vor, Migranten teilweise in Staaten abzuschieben, aus denen sie ursprünglich gar nicht stammen.

Besonders umstritten sind dabei Abschiebungen in sogenannte Drittstaaten, die weder das Geburts- noch das Heimatland der Betroffenen sind. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft den Rechtsschutz. Nach Angaben der Organisationen erhalten viele Menschen nicht ausreichend Gelegenheit, ihre Abschiebung vor Gericht anzufechten.