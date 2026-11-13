i Nach Gesprächen mit Putin in Moskau trafen die US-Vermittler Witkoff und Kushner am Donnerstag in Dublin auf Selenskyj. REUTERS/Cathal McNaughton Jetzt geht es um alles Trump-Duo traf Putin und Selenskyj – das kam heraus Nach Gesprächen mit Putin in Moskau trafen die US-Vermittler Witkoff und Kushner am Donnerstag in Dublin auf Selenskyj. Jetzt gibt es neue Hoffnung. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 07:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diplomatischer Marathon im Ukraine-Krieg! Erst beim russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau, dann beim ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in Dublin: Die beiden US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner versuchen, Bewegung in die festgefahrenen Friedensverhandlungen zu bringen.

Am Donnerstag (12. November) trafen die beiden Vertrauten von US-Präsident Donald Trump zunächst Kremlchef Putin. Anschließend reisten sie nach Irland weiter, wo sie am Abend mit Selenskyj zusammentrafen. Dabei ging es um die nächsten Schritte auf dem Weg zu einem möglichen Ende des russischen Angriffskriegs.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Europa soll jetzt mitreden dürfen

Nach dem Treffen in Dublin gab es eine bemerkenswerte Ankündigung: Bei der nächsten Verhandlungsrunde sollen erstmals auch die Europäer direkt mit am Tisch sitzen.

Kushner erklärte, er glaube, dass Putin bereit sei, eine europäische Beteiligung zu versuchen. Selenskyj zeigte sich ebenfalls zuversichtlich. Die USA hätten in dieser Frage Fortschritte erzielt, sagte der ukrainische Präsident. Bei den nächsten Gesprächen werde Europa eine Stimme haben.

Allerdings ist noch offen, wer die europäischen Staaten vertreten soll und wann die nächste Verhandlungsrunde stattfindet. Russland hatte eine direkte Beteiligung Europas bisher abgelehnt.

Putin bleibt bei seinen Forderungen

Trotz der diplomatischen Bewegung liegen die Positionen Moskaus und Kiews weiterhin weit auseinander. Putin bekräftigte bei den Gesprächen mit den US-Unterhändlern seine territorialen Forderungen. Auch eine Stationierung europäischer Soldaten in der Ukraine nach einer möglichen Waffenruhe lehnt der Kreml ab.

i ?

Selenskyj wiederum hält daran fest, dass die Ukraine nicht einfach auf ihre von Russland besetzten Gebiete verzichten werde. Außerdem fordert Kiew verbindliche Sicherheitsgarantien, um einen neuerlichen russischen Angriff zu verhindern.

Kushner räumte ein, dass es weiterhin erhebliche Differenzen gebe. Dennoch zeigte er sich angesichts der jüngsten Gespräche zuversichtlich.

Größter Gefangenenaustausch geplant

Einen konkreten Fortschritt gibt es zumindest bei einer humanitären Frage. Bereits am Dienstag und Mittwoch hatten Vertreter Russlands und der Ukraine unter US-Vermittlung in Abu Dhabi miteinander verhandelt. Es waren die ersten direkten Gespräche der Kriegsparteien unter amerikanischer Vermittlung seit mehr als acht Monaten.

Dabei einigten sich die Delegationen auf einen umfangreichen Gefangenenaustausch. Nach Angaben der US-Unterhändler könnte es sich sogar um den größten Austausch seit Beginn des Kriegs handeln.

Selenskyj hatte zuvor einen möglichen Austausch von 1.000 oder sogar 1.500 Gefangenen auf jeder Seite ins Spiel gebracht. Wann die Gefangenen tatsächlich freikommen, ist allerdings noch offen.

Selenskyj hofft auf Waffenruhe

Der ukrainische Präsident will bei der nächsten Gesprächsrunde vor allem zwei Themen auf den Tisch bringen: eine Waffenruhe und eine Deeskalation der Kämpfe.

Ob Moskau dazu bereit ist, bleibt unklar. Während die Diplomaten über ein mögliches Kriegsende verhandeln, gehen die russischen Angriffe auf die Ukraine weiter. Auch am Donnerstag wurden aus Kiew neue Angriffe und Schäden an der Energieinfrastruktur gemeldet.