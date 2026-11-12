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Außenminister Johann Wadephul will mit einem TikTok-Video die Generation Z erreichen. Während er im doppelten Tempo über Weltpolitik spricht, läuft darunter ein Computerspiel. Im Netz sorgt der ungewöhnliche Auftritt für Spott.
Außenminister Johann Wadephul will mit einem TikTok-Video die Generation Z erreichen. Während er im doppelten Tempo über Weltpolitik spricht, läuft darunter ein Computerspiel. Im Netz sorgt der ungewöhnliche Auftritt für Spott.
TikTok/Screenshot / "Heute"-Montage
Turbo-Rede kaum verständlich

Wadephul macht sich mit TikTok-Video für GenZ zum Affen

Deutschlands Außenminister Johann Wadephul will mit einem kuriosen TikTok-Video die Generation Z erreichen. Doch viele Nutzer verstehen nur Bahnhof.
Von Nick Wolfinger
12.11.2026, 19:45
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Deutschlands Außenminister Johann Wadephul (63) hat offenbar den Turbo eingeschaltet! In einem neuen Video auf TikTok und Instagram erklärt der CDU-Politiker die Ergebnisse des G7-Außenministertreffens in Paris. Allerdings in doppelter Geschwindigkeit – und begleitet von einem Computerspiel, in dem eine Figur über Züge springt und Goldmünzen einsammelt.

Das knapp dreiminütige Video trägt den Titel "G7 for GenZ" und soll offenbar ein jüngeres Publikum ansprechen. Doch Wadephuls Stimme ist durch die Beschleunigung derart schnell, dass seine Ausführungen streckenweise kaum noch zu verstehen sind.

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Außenpolitik trifft auf Computerspiel

Das ungewöhnliche Format hat einen Hintergrund: Bei sogenannten "Sludge Videos" laufen mehrere Inhalte gleichzeitig auf dem Bildschirm. Oft werden Reden oder Erzählungen mit Videospielen wie "Subway Surfers" kombiniert. Die zusätzlichen Reize sollen die Aufmerksamkeit der Zuschauer fesseln.

Ein beliebter Internet-Trend also, den nun auch das deutsche Außenministerium für sich entdeckt hat. Am Inhalt hat sich allerdings wenig geändert: Wadephul spricht weiterhin in langen, verschachtelten Sätzen über den Ukraine-Krieg, den Iran und die Lage im Gazastreifen. Nur eben doppelt so schnell.

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Besonders kurios: Das Ministerium hatte zuvor bereits eine gewöhnliche Version derselben Ansprache veröffentlicht. Die neue Fassung wurde mit Videospiel, Beschleunigung und einem auffälligen Intro auf die Generation Z zugeschnitten.

"Das ist Satire, oder?"

In den sozialen Netzwerken sorgt der Auftritt für Spott und Verwunderung. "Das ist Satire, oder?", fragt ein Nutzer auf TikTok. Ein anderer kommentiert: "Bin so cooked, dass ich auf 2x geschaut habe."

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Auf Instagram schreibt ein Nutzer: "Endlich kann ich Reels in 4X speed anschauen." Ein weiterer scherzt: "Außenminister macht Subway Videos für genZ vor GTA6." Besonders bemerkenswert: In der Instagram-Version wird sogar der Kommentar "x2 Geschwindigkeit haut ein bisschen zu sehr rein" eingeblendet. Am rasanten Tempo ändert das allerdings nichts.

Ob das Außenministerium mit dem überdrehten Video bewusst Selbstironie beweisen wollte oder tatsächlich auf diese Weise junge Menschen für Außenpolitik begeistern möchte, bleibt offen. Für Aufmerksamkeit sorgt die Aktion jedenfalls. Und während Wadephul über die Krisen der Welt spricht, werden darunter fleißig Goldmünzen eingesammelt.

NW, 12.11.2026, 19:45
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