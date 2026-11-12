i Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Reuters Blutige Szenen in Washington Schüsse in US-Hauptstadt – mehrere Menschen verletzt Schüsse mitten in Washington! Ein Bewaffneter feuerte in einem Fitnessstudio und auf der Straße. Der Täter soll sich verschanzt haben. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 15:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heftige Szenen in der US-Hauptstadt! Am Donnerstag eröffnete ein unbekannter Schütze im Zentrum von Washington das Feuer. Die Schüsse seien in bzw. vor einem Fitnessstudio im Bereich des Logan Circle gefallen.

Laut der Stadtverordneten Brooke Pinto seien "mehrere Menschen" verletzt worden. Der Einsatz befinde sich noch im Gange. Mehrere Kräfte der Polizei befinden sich vor Ort.

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Täter verschanzt sich

Gegenüber NBC News schilderte ein Augenzeuge, dass ein bewaffneter Mann das Fitnessstudio betreten habe und einem Mitglied in den Rücken geschossen haben soll. Wenig später sei der Täter auf die Straße gelaufen. Auch dort seien Schüsse gefallen.

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Zum Motiv des Mannes ist indes noch nichts bekannt. Das Studio sei inzwischen evakuiert worden. Seitens der Polizei gehe man davon aus, dass sich der Schütze wieder im Gebäude befinde. Demnach habe er sich dort verschanzt. Die Bevölkerung soll das Gebiet meiden.