i Saudi-Arabien wirft den Huthis einen Raketenangriff auf die heilige Stadt Mekka vor. Ob die Stadt tatsächlich das Ziel war, ist unklar. (Archivbild) Saudi Press Agency via Reuters Zwei Raketen abgefangen Saudis werfen Huthis Angriff auf Mekka vor Saudi-Arabien meldet zwei abgefangene Raketen nahe Mekka und beschuldigt die Huthis. Ob die heilige Stadt tatsächlich das Ziel war, ist unklar. Von Nick Wolfinger 12.11.2026, 14:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Saudi-Arabiens Luftabwehr hat nach eigenen Angaben zwei ballistische Raketen in der Nähe der heiligen Stadt Mekka abgefangen. Trümmer der Geschosse seien laut saudischen Medienberichten rund 21 und 35 Kilometer von der Großen Moschee entfernt niedergegangen. Die saudischen Behörden machen die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz aus dem Jemen dafür verantwortlich.

Der saudische Zivilschutz verurteilte den Vorfall scharf. Der Angriff auf zivile Objekte stelle einen eklatanten Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht dar, hieß es in einer Mitteilung.

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War Mekka tatsächlich das Angriffsziel?

Ob die Raketen tatsächlich auf Mekka oder sogar die Große Moschee gerichtet waren, ist allerdings nicht belegt. Aus den Fundorten der Trümmer lässt sich das ursprüngliche Angriffsziel nicht eindeutig ableiten. Unabhängig überprüfbare Angaben zu den Flugbahnen liegen bisher nicht vor.

Die Huthis haben entsprechende Vorwürfe Saudi-Arabiens wiederholt zurückgewiesen. Sie bestreiten, die heiligen Städte Mekka und Medina gezielt anzugreifen. Ihre militärischen Operationen würden sich gegen militärische und strategische Ziele in Saudi-Arabien richten. Huthi-Militärsprecher Jahja Sari bestritt am Mittwoch zudem, eine Drohne gegen Mekka gerichtet zu haben. Zu den beiden ballistischen Raketen äußerte sich die Miliz zunächst nicht.

Ein bewusster Angriff auf Mekka wäre auch religiös höchst brisant: Die Stadt beherbergt mit der Kaaba das wichtigste Heiligtum des Islam, das auch für die schiitisch geprägten Huthis von zentraler Bedeutung ist.

Konflikt im Jemen eskaliert erneut

Seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar hat sich auch der Konflikt im Jemen wieder verschärft. Dort kämpfen die Huthis seit Jahren gegen die international anerkannte Regierung, die von einer saudisch geführten Militärkoalition unterstützt wird. Nach UN-Angaben wurden seit der jüngsten Eskalation mehr als 1.600 Menschen getötet und über 300.000 vertrieben.

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Ob die beiden abgefangenen Raketen tatsächlich die heilige Stadt treffen sollten, bleibt somit offen. Gesicherte Angaben über Opfer oder Schäden durch die Raketentrümmer liegen bisher nicht vor.