i Greta Thunberg bricht im Nebenraum eines palästinensischen Restaurants in schrillem Gelächter aus. REUTERS/Umit Bektas Klima-Demo ist ihr egal Greta lacht über FFF: "Die machen das immer noch?" Greta Thunberg lacht in einer Dokumentation über eine Demo von Fridays for Future. Was hinter ihrer überraschenden Reaktion steckt. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 14:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ausgerechnet Greta Thunberg sorgt mit einer Reaktion auf Fridays for Future (FFF) für Aufsehen. Die schwedische Klimaaktivistin, die mit ihren Schulstreiks einst eine weltweite Protestbewegung ins Leben rief, scheint kaum glauben zu können, dass ihre Mitstreiter noch immer auf die Straße gehen.

In einer Dokumentation des deutschen Filmemachers Hubertus Koch kommt es zu einer bemerkenswerten Szene. Als Koch bei einem Treffen in Berlin erwähnt, dass an diesem Tag eine Demonstration von Fridays for Future stattfindet, reagiert die mittlerweile 23-Jährige völlig überrascht.

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"Wirklich? Die machen das immer noch?"

"Wirklich? Die machen das immer noch?", fragt Thunberg und beginnt laut zu lachen. Zwei anwesende Aktivistinnen lachen mit. Schließlich ruft die Schwedin "Schnitt".

Die Szene sorgt für Diskussionen. Schließlich war es Thunberg selbst, die 2018 mit ihrem Schulstreik vor dem schwedischen Parlament den Grundstein für Fridays for Future legte. Millionen Menschen gingen daraufhin weltweit für mehr Klimaschutz auf die Straße.

Nun wirkt es, als würde sich die einstige Gallionsfigur der Klimabewegung über ihre eigenen Mitstreiter amüsieren. Doch ist das tatsächlich so?

Könnte anders gemeint sein

Thunberg hat in der Vergangenheit selbst öffentlich über ihre Asperger-Diagnose gesprochen. Das Asperger-Syndrom wird heute dem Autismus-Spektrum zugeordnet. Bei Menschen im Autismus-Spektrum können sich unter anderem Besonderheiten in der sozialen Kommunikation zeigen.

Eine lachende Reaktion muss deshalb nicht zwangsläufig Spott oder Schadenfreude bedeuten. Warum sie lachte und wie ihre Bemerkung gemeint war, bleibt offen. Thunberg selbst hat ihren Autismus in der Vergangenheit als "Superkraft" bezeichnet.

Luisa Neubauer reagiert

Auch die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat sich zu dem Ausschnitt geäußert. Gegenüber WELT TV machte sie deutlich, dass nicht alle Aktivisten bei Protestformen und Erzählweisen einer Meinung sein müssten. Von einzelnen Videoausschnitten wolle sie sich nicht ablenken lassen.

Tatsächlich hat sich Thunbergs öffentliches Engagement in den vergangenen Jahren verändert. Neben dem Klimaschutz setzt sie sich zunehmend für die palästinensische Sache ein und übt grundsätzliche Kritik am Kapitalismus.

Ob ihre lachende Reaktion nun als Kritik an Fridays for Future gedacht war oder schlicht aus der Situation heraus entstand, weiß letztlich nur Thunberg selbst.