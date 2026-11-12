i Schreckmoment im Élysée-Palast: Vor den Augen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron brechen gleich zwei Gardesoldaten zusammen. Nur einer der Vorfälle ist bildlich dokumentiert. Beide Männer werden sofort versorgt. X/Screenshot, APA-Images / "Heute"-Montage Macron hilft sofort Gardesoldat bricht bei Staatsempfang zusammen Schreckmoment in Paris: Beim Empfang des slowakischen Präsidenten bricht ein Ehrengardist vor Emmanuel Macron zusammen. Von Nick Wolfinger 12.11.2026, 13:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen vor dem Élysée-Palast in Paris! Während Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Mittwoch seinen slowakischen Amtskollegen Peter Pellegrini empfing, brachen gleich zwei Soldaten der Ehrengarde zusammen. Einer der Vorfälle wurde von Kameras festgehalten.

Aufnahmen des slowakischen Fernsehens zeigen, wie ein Ehrengardist plötzlich ins Taumeln gerät. Der Soldat senkt zunächst sein Schwert, verliert dann das Gleichgewicht und stürzt zu Boden. Macron reagiert sofort und eilt gemeinsam mit mehreren anderen Personen zu dem Mann, der offenbar kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte.

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Auch zweiter Soldat bricht zusammen

Doch damit nicht genug: Als Macron kurz darauf seinen slowakischen Amtskollegen am Eingang des Präsidentenpalastes begrüßt, kommt es zum nächsten Zwischenfall. Ein weiterer Soldat bricht zusammen, diesmal allerdings außerhalb des Kamerabildes.

Auf den Aufnahmen ist zu hören, wie dessen Schwert zu Boden fällt. Auch Macrons überraschte Reaktion ist zu sehen. Ein Mann hinter der Kamera fragt entgeistert: "Was zum Teufel ist hier los?"

Die beiden Ehrengardisten werden daraufhin von Mitarbeitern des Präsidentenpalastes weggebracht und medizinisch versorgt.

Élysée-Palast gibt Entwarnung

Am Donnerstag folgt schließlich die Entwarnung. Laut einer Quelle aus dem Umfeld des französischen Präsidenten erlitten beide Soldaten eine sogenannte vasovagale Synkope. Dabei kommt es durch einen plötzlichen Abfall von Blutdruck und Herzfrequenz zu einer kurzzeitigen Ohnmacht.

"Sie wurden umgehend versorgt", heißt es aus dem Umfeld Macrons. Beide Männer seien unverletzt und es gehe ihnen gut.

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Auslöser für einen solchen Kreislaufkollaps kann unter anderem langes, regungsloses Stehen sein. Dabei sammelt sich Blut in den Beinen, wodurch der Blutdruck absinken kann. Gerade für Ehrengardisten, die bei offiziellen Empfängen oft längere Zeit in strammer Haltung ausharren müssen, kann das zum Problem werden.