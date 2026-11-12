i Das Kitatumba Ebola Treatment Center in Butembo. Elio Parfait / MSF Helfer schlagen Alarm Tausende Tote – Ebola-Epidemie völlig außer Kontrolle Seit sechs Monaten wütet Ebola in der DR Kongo. Mehr als 11.000 Menschen haben sich infiziert, über 5.000 sind tot. Helfer schlagen Alarm. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 10:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Ebola-Krise in der Demokratischen Republik Kongo spitzt sich dramatisch zu. Sechs Monate nach dem offiziellen Ausbruch am 15. Mai 2026 ist die Epidemie weiterhin außer Kontrolle. Nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen wurden bereits mehr als 11.000 Infektionen und über 5.000 Todesfälle registriert. Es handelt sich damit laut der Hilfsorganisation um die zweitgrößte Ebola-Epidemie aller Zeiten.

Besonders erschütternd: Obwohl Hunderte Millionen US-Dollar für die Bekämpfung der Krankheit bereitstehen, fehlt es vor Ort oft an den einfachsten Mitteln. Ärzte und Helfer können ihre Arbeit vielerorts kaum durchführen.

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Helfer stehen mit leeren Händen da

"Trotz der enormen finanziellen Mittel, die für die Eindämmung des Ausbruchs bereitgestellt wurden, versuchen viele Helfende weiterhin mit leeren Händen und leeren Taschen, die Situation unter Kontrolle zu bringen", kritisiert Dr. Javid Abdelmoneim, internationaler Präsident von Ärzte ohne Grenzen.

Die Zustände seien schlichtweg inakzeptabel. Einsatzkräfte würden unzureichend geschult oder gar nicht bezahlt. Immer wieder komme es deshalb zu Streiks. Krankenwagen und andere Einsatzfahrzeuge hätten zu wenig Treibstoff. Anderen Helfern fehlen Handys oder mobiles Datenvolumen, um vor neuen Infektionen zu warnen.

Viele Ebola-Patienten sterben zu Hause

Besonders dramatisch ist die Situation bei der Erkennung neuer Infektionen. Das Überwachungssystem funktioniert laut Ärzte ohne Grenzen in weiten Teilen des Landes nur mangelhaft. Ganze Regionen werden kaum oder überhaupt nicht erfasst.

Die Folgen sind verheerend: Im vergangenen Monat starben nahezu zwei Drittel der gemeldeten Ebola-Todesopfer zu Hause und nicht in speziellen Behandlungszentren.

In der Provinz Ituri waren lediglich neun Prozent der Ebola-Patienten, die von Ärzte ohne Grenzen behandelt wurden, zuvor als Kontaktpersonen erkannt worden. Dadurch kann sich das gefährliche Virus weitgehend unbemerkt ausbreiten.

Ansteckung sogar im Krankenhaus

Auch Krankenhäuser werden zunehmend zum Problem. In den Provinzen Nord-Kivu und Haut-Uélé fehlen vielerorts sauberes Wasser, Desinfektionsmittel und funktionierende Systeme zur Untersuchung von Verdachtsfällen.

Statt Patienten vor dem Virus zu schützen, werden manche Gesundheitseinrichtungen selbst zu Ansteckungsorten. In der Gesundheitszone Beni in Nord-Kivu haben sich laut Ärzte ohne Grenzen nahezu drei Viertel der Ebola-Patienten in einer medizinischen Einrichtung infiziert.

"Wenn die Hilfsmaßnahmen nicht angepasst werden, werden wir diesem Ausbruch noch jahrelang hinterherlaufen", warnt Abdelmoneim.

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Hilfsorganisation fordert sofortiges Handeln

Ärzte ohne Grenzen fordert die kongolesische Regierung und die Vereinten Nationen auf, die bereits bereitgestellten Millionen endlich wirksam einzusetzen. Vor allem außerhalb der großen Ausbruchszentren müsse dringend mehr Hilfe ankommen.

Die Organisation ist seit Beginn der Epidemie im Einsatz, errichtet Behandlungszentren, unterstützt Krankenhäuser und schickt mobile Einsatzteams in besonders betroffene Gebiete.

Doch solange Infizierte nicht rechtzeitig erkannt und medizinische Einrichtungen nicht ausreichend geschützt werden, droht sich die Ebola-Katastrophe weiter auszubreiten.