i Alexander Dartschijew ist tot. IMAGO/Avalon.red Russischer Botschafter tot Putins Mann in Washington überraschend verstorben Russlands Botschafter in den USA, Alexander Dartschijew, ist mit 66 Jahren gestorben. Moskau nennt eine chronische Erkrankung als Todesursache. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 09:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Trauer in Moskau! Der russische Botschafter in den USA, Alexander Dartschijew, ist tot. Der 66-Jährige starb am Mittwoch in der russischen Hauptstadt. Das Außenministerium bestätigte den plötzlichen Tod des Diplomaten und würdigte ihn als "herausragenden Diplomaten" und "brillanten USA-Experten".

Auch das US-Außenministerium bestätigte den Todesfall und sprach der Familie und den Angehörigen sein Beileid aus. Zunächst blieben die genauen Umstände seines Todes unklar.

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Moskau warnt vor Verschwörungstheorien

Später meldete sich die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, auf Telegram zu Wort. Demnach sei Dartschijew an den Folgen einer chronischen Erkrankung gestorben. Gleichzeitig warnte sie Medien davor, wegen des plötzlichen Todes "unnötige Verschwörungstheorien" zu verbreiten.

Hintergrund: In Russland sorgten in den vergangenen Jahren immer wieder mysteriöse Todesfälle hochrangiger Politiker und Wirtschaftsvertreter für Aufsehen. Mehrere einflussreiche Persönlichkeiten kamen etwa bei Stürzen aus Fenstern ums Leben.

Botschafter verteidigte Putins Ukraine-Krieg

Dartschijew galt als erfahrener Diplomat und Kenner Nordamerikas. Von 2014 bis 2021 war er russischer Botschafter in Kanada, anschließend leitete er die Nordamerika-Abteilung des russischen Außenministeriums.

Im März 2025 übernahm er den Botschafterposten in Washington, rund zwei Monate nach der Rückkehr von US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus. Zuvor war die Position seit Oktober 2024 unbesetzt gewesen. Grund dafür waren die massiven Spannungen zwischen Moskau und Washington wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.

Dartschijew stand bis zuletzt hinter dem Kurs von Kreml-Chef Wladimir Putin. Den russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 bezeichnete er als "notwendige Maßnahme".