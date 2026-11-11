i Skispringer aus Russland dürfen nicht abheben. IMAGO/ActionPictures Keine Einreise Land macht Grenzen für russische Skispringer dicht Polen verweigert russischen Skispringern Visa. Trotz Weltcup-Zulassung durch die FIS dürfen sie bei den Bewerben in Zakopane und Wisla nicht antreten. Von Sport Heute 11.11.2026, 21:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die FIS erlaubt ausgewählten russischen Skispringern die Rückkehr in den Weltcup, Polen lässt sie aber nicht ins Land! Das Außenministerium in Warschau bestätigte am Mittwoch, dass die betroffenen Athleten keine Visa erhalten. Damit verpassen sie die Bewerbe in Wisla (5. und 6. Dezember) und Zakopane (16. und 17. Jänner 2027).

Der Weltskiverband hatte einigen russischen Springern auf Grundlage einer Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees einen Start unter neutraler Flagge ermöglicht. Dafür gelten bestimmte Auflagen, politische Botschaften sind etwa strikt untersagt.

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Die sportliche Zulassung garantiert allerdings keine Einreise. Darüber entscheiden die jeweiligen Gastgeberländer. Polen beruft sich auf seine geltenden Einreisebestimmungen.

"Bürgern Russlands ist es nicht gestattet, die polnischen Grenzen zu überqueren", heißt es im offiziellen Statement des Außenministeriums. Deshalb gebe es keine Grundlage, den Skispringern Visa für die Teilnahme an einer Sportveranstaltung in Polen auszustellen.

Für zusätzliche Diskussionen sorgt die Zulassung von Evgeniy Klimov. Der 32-Jährige hatte sich nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine öffentlich als Befürworter des Krieges und Unterstützer von Wladimir Putin positioniert.

Auch aus Skandinavien gibt es Berichten zufolge Tendenzen, russischen Skispringern keine Visa auszustellen. Weitere Weltcup-Starts könnten damit trotz der Freigabe durch die FIS an den Einreisebestimmungen scheitern.